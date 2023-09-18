«От наказания освободить»: в Казани огласили новый приговор экс-главе «Спурта» Евгении Даутовой

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вахитовский суд Казани вынес обвинительный приговор бывшему предправления АКБ «Спурт» и экс-председателю совета директоров компаний ОАО «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой. За злоупотребление полномочиями по трем эпизодам суд назначил ей реальные сроки в 1 год, но от наказания по всем освободил за истечением срока давности, передает журналист «Реального времени».



Такое решение стало возможным после переквалификации самого тяжкого эпизода дела — по части 2 статьи 201 УК РФ на менее тяжкую часть 1, поскольку за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия в виде краха «Спурта», Даутова ранее уже была осуждена.

Результат не очень порадовал защиту — готовясь к худшему, подсудимая пришла на заседание в полуспортивной одежде и с вещами, а после оглашения оказалась не готова комментировать результат.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гражданский иск АСВ на 890 млн рублей суд оставил без рассмотрения. Вероятно, потому что по каждой из трех оспариваемых сделок, которые обернулись тремя эпизодами уголовного дела, уже есть вступившие в силу решения арбитражных судов — причем в пользу Даутовой. В арбитраже отказались привлекать ее к субсидиарной ответственности, указав на то, что «КЗСК», «КЗСК-Силикон», а также банк «Спурт» стали банкротами не в результате действий руководства, а в силу внешних обстоятельств — валютного кризиса 2014 года.

В то же время суд сохранил меру пресечения в виде подписки о невыезде для освобожденной от наказания. Приговор может быть оспорен в течение 15 дней

О необходимости применения срока давности в прениях заявлял и прокурор, запрашивая для Даутовой 6 лет колонии общего режима.



Сама подсудимая и два ее адвоката против применения срока давности возражали, настаивая на оправдании по всем трем эпизодам дела за отсутствием состава преступления. В своем допросе, прениях и последнем слове Евгения Даутова довольно подробно поясняла, что если бы Внешэкономбанк не блокировал финансирование проекта строительства «КЗСК-Силикон» в рамках проекта частно-государственного партнерства и не инициировал банкротство, то банк «Спурт» бы устоял, а к сегодняшнему дню заводы группы КЗСК не только окупили бы все вложения, но и приносили бы минимум 1 млрд прибыли в год.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также обвиняемая неоднократно указывала на странную позицию кредиторов, которые позволили реализовать всего за 395 млн рублей активы «КЗСК Силикон», включая десятки гектаров земли в центре Казани. Указанная сумма составляет лишь 6% от 6,4 млрд рублей, вложенных в недостроенный завод.

Свою вину Евгения Даутова усматривала лишь в одном: «Не хватило лоббистских возможностей». А еще называла ошибкой признательную позицию по первому уголовному делу.

Напомним, в 2019-м Даутову приговорили к 3 годам колонии за злоупотребления в банке и фальсификацию финансовой отчетности с ущербом 2,9 млрд рублей. Она отбыла две трети срока, работая в прачечной СИЗО Казани, и вышла по УДО за 11 месяцев до его окончания. Но уже через несколько месяцев вновь получила статус фигурантки уголовного дела о доведении до банкротства все того же банка «Спурт».

Ирина Плотникова