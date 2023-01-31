Потерпевшие по делу «ТФБ Финанс» намерены требовать возврата дела в СК

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ходатайства с протестом против новой редакции обвинения принесли сегодня в Вахитовский суд Казани потерпевшие по делу «ТФБ Финанс». Они не согласны с тем, что стали жертвами злоупотребления полномочий с ущербом 2,3 млрд рублей требуют вернуть прежнее, более тяжкое обвинение — в особо крупном мошенничестве, передает с места журналист «Реального времени».



Статус потерпевших в деле получили 1746 бывших вкладчиков инвесткомпании «ТФБ Финанс», «Татфондбанка» и «Интехбанка». В суде за 10 минут до начала процесса собралось не более 15 человек. Они заготовили отдельные и общее ходатайства о возвращении уголовного дела органам следствия.

Уголовное дело «ТФБ Финанс» шло до суда пять лет, и уже на старте процесса — в декабре 2022-го оказалось — истек шестилетний срок давности по обвинению в злоупотреблении полномочий. Защитники намерены заявить ходатайства о прекращении преследования не признавших вину топ-менеджеров банка. Для рассмотрения этого вопроса суду необходимо соблюсти процессуальные нормы — в том числе своевременно (не менее чем за 5 суток) уведомить стороны о назначенном заседании. На прошлом заседании потерпевших было меньше десятка, и они заявили — уведомлений суда не получали, узнали о процессе благодаря сообщениям в своем чате.

Пришедшие сегодня вкладчики признались «Реальному времени» — извещения о сегодняшнем заседании они также не получали.

На скамье подсудимых — два бывших зама главы ТФБ Роберта Мусина: Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, успевший занять пост вице-президента «Промсвязьбанка». Также в преступлении обвиняют экс-директора ИК «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина и его коллег Рустама Тимербаева и Илнара Абдульманова, работавших одновременно в ТФБ и «ТФБ Финанс.

По версии обвинения, в феврале 2016-го обвиняемые «организовали недобросовестное консультирование» вкладчиков банков в отделениях ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ПАО «Тимер Банк», предлагая им стать клиентами «ТФБ Финанс» и вложить деньги в новый инвестиционный продукт. При этом, как считают в СК и прокуратуре, вкладчикам не сообщили о высоких рисках, а условия договора и обязательства трактовались консультантами искаженно. В результате средства потерпевших инвестировались в невостребованные на рынке биржевые облигации самого ТФБ.