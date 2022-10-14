«Заразное» дело банкира Мусина: старт процесса над экс-главой ТФБ вновь отложили по болезни судьи

Назначенное на сегодняшний день заседание Вахитовского райсуда Казани по делу бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина снова не состоится. По болезни председательствующего судьи, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Отметим, уже осужденного к 12 годам банкира теперь обвиняют в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 26,7 млрд рублей. Дело поступило в суд в начале июня и на единственном состоявшемся заседании Мусину продлили срок ареста до 6 декабря. Прошло почти четыре месяца, а процесс не дошел и до оглашения обвинения — заседания откладывались по объективным причинам: в июле судья уходил в совещательную комнату по другому делу, в августе — на больничный, затем заболел адвокат обвиняемого.

Параллельно с этим на паузе находится первое уголовное дело экс-главы ТФБ — Верховный суд РТ восьмой месяц не может завершить рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Мусину. Причины тоже разные: возобновление судебного следствия по инициативе прокуроров, попытка вступления в дело нового собственника арестованного имущества, болезнь адвоката и одного из трех судей коллегии.

Тем временем каждый день пребывания в СИЗО сокращает на полтора дня назначенный срок наказания Мусину.