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«Заразное» дело банкира Мусина: старт процесса над экс-главой ТФБ вновь отложили по болезни судьи

09:15, 14.10.2022 Сюжет:  Банковский кризис в РТ
«Заразное» дело банкира Мусина: старт процесса над экс-главой ТФБ вновь отложили по болезни судьи
Фото: realnoevremya.ru

Назначенное на сегодняшний день заседание Вахитовского райсуда Казани по делу бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина снова не состоится. По болезни председательствующего судьи, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Отметим, уже осужденного к 12 годам банкира теперь обвиняют в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 26,7 млрд рублей. Дело поступило в суд в начале июня и на единственном состоявшемся заседании Мусину продлили срок ареста до 6 декабря. Прошло почти четыре месяца, а процесс не дошел и до оглашения обвинения — заседания откладывались по объективным причинам: в июле судья уходил в совещательную комнату по другому делу, в августе — на больничный, затем заболел адвокат обвиняемого.

Параллельно с этим на паузе находится первое уголовное дело экс-главы ТФБ — Верховный суд РТ восьмой месяц не может завершить рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Мусину. Причины тоже разные: возобновление судебного следствия по инициативе прокуроров, попытка вступления в дело нового собственника арестованного имущества, болезнь адвоката и одного из трех судей коллегии.

Тем временем каждый день пребывания в СИЗО сокращает на полтора дня назначенный срок наказания Мусину.

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