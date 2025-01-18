Бизнес-обзор: Асфан Галявов ушел из «Таткоммунэнерго», «Руал» потерял совладельца

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 44-я

Фото: коллаж "Реального времени"

На этой неделе Асфан Галявов ушел из руководства крупного коммунального предприятия «Таткоммунэнерго», которым управлял последние 3,5 года. Бывший шеф казанского «Метроэлектротранса» возглавил ГУП РТ «Электрические сети». Татарстанская девелоперская группа «Руал», которая строит ЖК в Новой Москве, лишилась одного из собственников, а владельцы Зеленодольского хлебокомбината продали еще одно предприятие. Подробнее об этом — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Лаишевский завод герметиков привлек пищепром

В Зеленодольске владельцы хлебопекарного бизнеса нашли покупателя еще одному активу — ООО «Кондитерское ателье». Предприятие производит торты под заказ на базе хлебокомбината на ул. Заикина. Единственным учредителем значилась Гузалья Кадырова, бывшая совладелица «Зеленодольского хлебозавода №1».

С этой недели новым собственником «Кондитерского ателье» стал основной резидент лаишевского иннопарка «Рождествено» — компания «Полимикс Казань». Завод выпускает полимеры и материалы на их основе, а именно герметики, мастики, клеи, связующие, компаунды и другую продукцию. Был основан в 2011 году, занимает площадь 30 000 кв. м, имеет реакторный парк для производства полимеров мощностью до 4 500 тонн/год, а также парк смесительного оборудования до 4 000 тонн/год.

В Зеленодольске владельцы хлебопекарного бизнеса нашли покупателя еще одному активу — ООО «Кондитерское ателье». Предприятие производит торты под заказ. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Это уже вторая сделка Кадыровой и ее бизнес-партнера Рузальи Мифтаховой за полгода. В конце лета они продали одну из производственных площадок Зеленодольского хлебозавода на ул. Паратской двум предпринимателям. Один из них — местный девелопер Тимур Егоров, который возводит в районе жилой комплекс «Зеленая долина» на 6,5 тысячи жителей, загородный комплекс «Волга вилладж» на берегу Волги, индустриальный парк «Яшел Узен». Второй собственник — владелица казанской стройфирмы Регина Самигуллина.

Компания принадлежит партнерам в равных долях. Прошлый год «ателье» завершило год с оборотом в 131 млн рублей и чистой прибылью 7,6 миллиона.

Застройщик Leroy Merlin перешел в одни руки

Татарстанская девелоперская компания ТСК «Руал», на счету которой десятки построенных объектов в разных регионах России, лишилась одного из собственников. Бизнесом владели татарстанские муниципальные депутаты Альберт Хабибуллин (30%) и Руслан Баязитов (70%), но в эти дни к первому перешла вся доля второго. Хабибуллин при этом руководит компанией, а Баязитов его замещает.

Выручка ТСК «Руал» в прошлом году составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 37 млн. Компания на рынке 20 лет, в ее штате числятся 58 человек. Начиная с 2005 года казанский застройщик возводит жилье, объекты коммерческой недвижимости и производственные здания по всей стране, в частности в Москве сдал ТЦ «Саяны» и Smile, в Казани — гипермаркеты Leroy Merlin в Залесном и «Солнечном городе», в Хабаровске — несколько жилых комплексов.

Застройщик возводит жилье и объекты коммерческой недвижимости, в частности в Москве сдал ТЦ «Саяны» и Smile, в Казани — гипермаркеты Leroy Merlin. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Год назад проект девелоперов по строительству высотного ЖК в Новой Москве вызвал недовольство жителей Коммунарки и Бутово, обеспокоенных уплотнением жилой застройки без объектов социальной инфраструктуры. Тем не менее власти города согласовали возведение домов.

Экс-глава «Метроэлектротранса» вновь сменил работу

В среду сменился директор в РПО «Таткоммунэнерго», объединившем более 20 водоканалов в районах и городах республики, включая Чистополь. Руководивший производственным объединением с 2021 года Асфан Галявов покинул должность в связи с переходом на новую работу. Ему доверили управлять ГУП РТ «Электрические сети» вместо Рустема Абдулазянова.

Исполнять обязанности гендиректора в «Таткоммунэнерго» назначен Алексей Смирнов. Объединение на рынке с 1993 года, ранее работало в формате государственного унитарного предприятия, в 2006 году было преобразовано в акционерное общество. Прошлый год для объединения оказался убыточным, компания ушла в минус на 11,8 млн рублей при выручке в 268 млн.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

С 2001-го Асфан Галявов руководил ККУП «Казгорэлектротранс», который позже стал МУП «Метроэлектротранс». С 2004 по 2019-й был депутатом Госсовета РТ. В июне 2021-го его назначили гендиректором АО «РПО «Таткоммунэнерго». Летом 2022-го был арестован по подозрению в мошенничестве с хищением 12 млн рублей по нацпроекту «Демография». Но в ноябре того же года обвинение переквалифицировали, предъявив лишь злоупотребление должностными полномочиями. Бывший шеф казанской подземки признался в фиктивном освоении и «перераспределении» 19,3 млн рублей из федерального бюджета, которые направил на выплату налогов, ремонт и закупки для предприятия. За деятельное раскаяние приговор смягчили, назначив штраф в 100 тысяч рублей.