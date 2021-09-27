Приговор Мусину: злоупотребления с уплывшим в офшор кредитом на 253 млн

В Вахитовском райсуде Казани объявлен перерыв на процессе по делу Роберта Мусина. За сегодняшний день судья Наиль Камалетдинов успел огласить приговор по пяти из шести эпизодов дела.



Последними сегодня прозвучали подробности истории с выведенным в офшор невозвращенным кредитом ОАО «Казанская сельхозтехника» на 253 млн рублей. Защита ранее просила смягчить обвинение по этому эпизоду до части 1 статьи 201 УК, настаивая: сам по себе кредит в таком объеме не мог обернуться банкротством банка.

Суд с этой позицией сегодня согласился. Таким образом, четыре из пяти оглашенных сегодня эпизодов в приговоре получили более мягкую квалификацию.

Напомним, средства по данному эпизоду, как установлено судом, выдавались Казанской СХТ 23 апреля 2013 года якобы на покупку ценных бумаг, но в тот же день ушли в «Траверз компани» под предлогом покупки ценных бумаг, после чего были конвертированы в валюту, эти 8 млн 2 тысячи долларов США отправлены по договору займа на счет прописанного на Кипре TFB Investment LTD (бенефициаром был «Татфондбанк»). Дальше деньги тут же были перечислены на казанский счет BARG AG. А директор BARG AG, житель Швейцарии Андреас Одерматт перевел на счет этой компании в Deutsche Bank. Спустя неделю туда же из Казани упали еще 500 тысяч долларов.

Бенефициаром BARG AG суд считает самого обвиняемого, хотя формально собственниками числились сначала его супруга, а потом дочь.

К доводам защиты о том, что 90% прибыли (за счет разницы курса валют) от такой сложной схемы инвестиций возвращались в «Татфондбанк», а остаток не вернулся лишь из-за ареста счета по требованию Следкома, суд отнесся критически. Зато исключил из размера ущерба по данному эпизоду проценты по кредиту.

Фото: realnoevremya.ru

Оглашение продолжится завтра в 9 утра.