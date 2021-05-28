Посадят ли Мусина на 14 лет «в целях социальной справедливости»?

Такие сроки за экономические преступления в Татарстане еще не давали

Фото: Ирина Плотникова

На 10 лет в колонию общего режима может уехать бывший министр финансов Татарстана и экс-предправления «Татфондбанка» Роберт Мусин. Если исключить из запрошенного сегодня прокурорами срока в 14 лет и 9 месяцев время, которое банкир уже отбыл под стражей и домашним арестом. В прениях гособвинители засветили любопытные показания гендиректора ПСО «Казань» и тайную встречу близких Мусина со швейцарским банкиром, на которую пришли сотрудники СК. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«При выводе залогов уже не думал о вкладчиках»



При оглашении окончательного срока от прокуроров 57-летний Роберт Мусин смог удержать лицо — лишь переглянулся со своим адвокатом. «Без комментариев», — заявил банкир журналисту «Реального времени» по окончании сегодняшнего заседания суда. Перерыв в прениях был объявлен по просьбе защитника подсудимого — Алексей Клюкин просил неделю на подготовку достойного ответа двум прокурорам. Вахитовский суд Казани не стал ограничивать защиту — отложил процесс на две недели с лишним.

Общее выступление гособвинителей Динара Чуркина и Руслана Губаева заняло в прениях более 3 часов. В финале речи прозвучали нелестные слова о подсудимом — «действовал исключительно в своих интересах», «при выводе залогов уже не думал о вкладчиках», «мер к погашению ущерба по преступлениям не принимал».

Все шесть эпизодов обвинения силовики просили квалифицировать по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации вопреки ее интересам, с тяжкими последствиями, с целью извлечения выгоды для себя и иных лиц). По их мнению, если бы не эти преступления, «Татфондбанк» мог бы сохранить лицензию.

В качестве смягчающих вину обстоятельств прокуроры предложили суду признать частичное признание вины подсудимым, его положительные характеристики, отсутствие административных наказаний, состояние здоровья и наличие двух малолетних детей.

Соразмерным содеянному и отвечающим целям социальной справедливости гособвинитель Чуркин назвал наказание в виде реального лишения свободы в колонии общего режима. А еще отметил — поскольку Мусин причинил существенный вред интересам общества, то его следует лишить и госнаграды: медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По каждому из эпизодов прокурор просил наказания от 8 до 9 лет и 9 месяцев лишения свободы. Самый меньший срок — 8 лет — предлагал по эпизоду с невозвращенным кредитом 133,7 млн рублей, полученным семейной фирмой Мусиных «Аида и Д», самый большой — по выдаче невозвратных кредитов ГК «ДОМО» на 19 млрд рублей.

«Окончательно к отбытию определить наказание в 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима», — огласил Динар Чуркин. В качестве дополнительного наказания он просил лишить Мусина права в течение трех лет после отсидки занимать должности, связанные с управленческими и организационно-распорядительными полномочиями, ну и лишить его медали.

Стоит отметить, что подобные наказания за преступления в экономической сфере в Татарстане ранее не назначали. Но и сопоставимых по размеру ущерба дел не было.

Прокуроры просили засчитать в срок отбытого наказания 10 месяцев в СИЗО и три с лишним года под домашним арестом — на сегодня общий «отбытый срок» перевалил за 4 года и 8 месяцев, а к ожидаемому финалу прений и приговору он лишь вырастет. Каким будет сам приговор, пока можно лишь гадать.

Обвинение Мусину в шести эпизодах

Эпизод 1. «DарМОвые» кредиты на 19,1 млрд рублей (с процентами в 0,6 млрд) 2013—2016 годов

Технически банкротом ОАО «DOMO» было признано после краха ТФБ. По версии силовиков, именно этот проект, наряду с другими, утопил банк. Не просчитывали риски, не экономили на затратах, включая зарплату и рекламу, ведь 10 лет целая группа компаний получала фактически невозвратные кредиты. С их помощью в короткий срок открыли и подмяли под себя 150 магазинов в 20 регионах, но до начала 2017-го под брендом DOMO доработали лишь девять торговых залов.

Эпизод 2. Невозвращенные кредиты для ООО «Аида и Д» в 133,7 млн рублей и еще 3 млн рублей неоплаченных процентов

Кредитную линию «Аиде» в 2014 году в ТФБ открыли без залога и поручительства. Со счета заемщика деньги сразу уходили в мусинскую «Новую нефтехимию» как платеж по договору о выпуске векселей и банку уже не возвращались. В суде установлено — 80 млн рублей двумя траншами были зачислены на личный счет Мусина и потрачены им же, а еще 20 млн ушли на оплату некоего личного долга банкира «Банной усадьбе», об этом сообщили в прениях гособвинители. «Аида» была учреждена женой банкира, названа в честь его дочки.

Эпизод 3. «Зачетная» передача прав требования по кредитам ТФБ на 2,7 млрд рублей

По версии обвинения, эти права ТФБ передал «Московской инжиниринговой группе» (далее — МИГ) 13 декабря 2016 года в обмен на собственные облигации. В этот же день МИГ уступила «Бинбанку» права требовать деньги по данным кредитам в обмен на те же «фантики» — ведь облигации тонущего ТФБ с 8 декабря 2016 года не принимались к оплате в связи с наступлением технического дефолта банка. Так АСВ лишилось права требовать деньги с ряда кредитовавшихся в ТФБ фирм, включая ООО «Сувар Девелопмент».

Эпизод 4. История получения кредита Банка России на 3,1 млрд рублей

Он был выдан ТФБ 28 сентября 2016 года уже под высоколиквидный актив — кредитные обязательства на 4 млрд рублей, которые, как полагают в Следкоме, уже на момент сделки имели отлагательное условие о переводе долга, о котором не знали в Центробанке. Когда ТФБ лопнул, ЦБ остался ни с чем.

Эпизод 5. Залоговые «фокусы» на 27,5 млрд рублей

Эпизод объединил в себе выдачу кредитов «промусинским» компаниям на 7 млрд рублей под кратно превышающий рыночную цену залог. Чтобы создать иллюзию благополучия перед проверяющими из ЦБ, Мусин, по версии следствия, в апреле — мае 2016-го договорился о поручительстве с Госжилфондом РТ, Зеленодольским заводом им. Горького, ПСО «Казань» и Казанским хлебозаводом №3. Их имущество в 20,5 млрд рублей — ипотечные земли, права на депозиты, акции (в том числе Ак Барс Банка) — стало залогом по обязательствам «Траверз компани», «Ягодинской слободы», «ТДК-Актива», «Урмана» и др. Рейтинг их кредитов вырос, стоило лишь показать договоры о залогах, как кролика из шляпы. Но 15 декабря 2016-го Мусин вернул эти залоги. А кредиты остались необеспеченными и невозвращенными.

Эпизод 6. Уплывший в офшор кредит ОАО «Казанская сельхозтехника» на 256,9 млн рублей

По версии следствия, целевой заем «на приобретение ценных бумаг» был выдан в 2013 году без обеспечения. А в результате через компанию «Траверз компани» и TFB Investment LTD (Республика Кипр) осел на счете BARG AG в швейцарском банке. Конечным бенефициаром двух зарубежных компаний является сам Мусин через своих близких. В Россию с этих сумм возвращались проценты по кредиту. Поэтому следствие квалифицировало действия банкира как злоупотребление полномочиями.

Как Мусиных, Хадиуллина и Одерматта накрыли в Домодедово

Еще один важный момент — обвинение поддержало гражданский иск АСВ к Мусину на 47,2 млрд рублей и просило сохранить все наложенные ранее аресты на имущество членов семьи Мусина и аффилированные компании, включая 48,5 млн швейцарских франков на счету BARG AG в Deutsche Bank. «Поскольку достоверно установлено — преступления совершались с участием компаний, которые принадлежат ему [подсудимому] и членам его семьи», — пояснил Чуркин.

Вывод этих средств за границу по цепочке фиктивных сделок фирм «Казанская сельхозтехника», «Траверз компани», TFB Investment LTD (Республика Кипр) и BARG AG сам Мусин объяснял желанием аккумулировать деньги на иностранном счете для работы на международных финансовых рынках и сделать «Татфондбанку» там имя. Средства инвестировали под 5—7% годовых, но потом под залог этих вложений за границей получались ломбардные кредиты по ставке 2% годовых, объяснял банкир на судебном допросе, убеждая в прибыльности этой схемы и реальности возврата загранкапиталов.

В качестве доказательств обвинение огласило показание швейцарского банкира Андреаса Одерматта, который управлял активами BARG AG, и Рустэма Хадиуллина, старшего вице-президента банка Lombard Odier (Швейцария), экс-замдиректора швейцарского отделения Deutsche Bank и экс-зампреда Ак Барс Банка.

Оба вспоминали встречу в московском аэропорту Домодедово 29 мая 2017 года (уже после ареста Роберта Мусина), которую сорвали сотрудники СК. Так, г-н Одерматт рассказал, что просил о встрече Аиду Гилязову, дочь Мусина и конечного бенефициара TFB Investment LTD (ныне — ETOMILESA INVESTMENTS LTD).

— Хотел узнать, как дела в семье Мусиных, поскольку швейцарская прокуратура проводила проверку деятельности BARG AG, подозревая Мусиных Роберта и Аиду в отмывании денег, — сообщал иностранец. — Хотел у Аиды узнать, что делать дальше с вложениями TFB Investment LTD, так как данные деньги по решению суда были арестованы на период следствия.

Со слов свидетеля, кроме Аиды Гилязовой в тот день в аэропорт приехали ее мать Лидия Мусина (экс-бенефициар TFB Investment LTD), Рустэм Хадиуллин и директор московского представительства BARG Андрей Никулин. Но поговорить толком не успели, поддержал коллегу показаниями свидетель Хадиуллин:

— Вопрос состоял в том, что Мусин разочаровался в проекте инвестиций и ломбардных кредитах. В ходе встречи подошли представители Следственного комитета. Попросили предъявить документы, удостоверяющие личность, прекратить разговор по телефону. Потом всех присутствующих за столом попросили пройти в отдельную комнату аэропорта, где забрали мобильные телефоны, портфели и документы.

После того визита следователей в аэропорт и Хадиуллин, и Одерматт получили статус подозреваемых в деле «Татфондбанка». Впрочем, позднее претензии с них были сняты, а статус в деле изменен.

Что до арестованных в Швейцарии 48 млн швейцарских франков, то арест сохраняется и по сей день. А их сумма в рублях по курсу составляет 3 млрд 979 млн рублей. Об этом в прениях заявил представитель потерпевшего ТФБ Юрий Пиягин, который просил суд взыскать с подсудимого ущерб в 47 млрд 244 млн рублей в пользу АСВ. «Конечным собственником этих денег является Мусин», — сообщил он.

Пиягин также указал, что если суд передаст гражданский иск на рассмотрение в рамках гражданского дела, то это может серьезно осложнить процедуры взыскания. Поскольку между двумя странами отсутствует ряд соглашений по возмещению вреда. Тогда как в самой Швейцарии действуют нормы о конфискации преступных доходов. «Возникает риск утраты этого имущества», — отметил юрист.

Представитель потерпевшего Банка России Эльдар Абдуллин в прениях сообщил, что считает вину Мусина по эпизоду с кредитом 3,1 млрд рублей доказанной: «Событие имело место. Поддерживаем позицию гособвинителей. Квалификация правильная. Окончательное наказание — на усмотрение суда».

Насколько директор ПСО «Казань» доверял Мусину

Показания бывшего премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова и еще ряда членов правительства опорой для обвинения не стали. Поэтому ссылки на них в речи прокуроров не было. Зато в качестве доказательств туда вошли цитаты из допросов двух ВИП-строителей — Равиля Зиганшина, гендиректора ПСО «Казань», а также бывшего руководителя Госжилфонда при президенте РТ Талгата Абдуллина.

В частности, Зиганшин рассказал — с Мусиным знаком больше 20 лет. У его компании были расчетные счета в «Татфондбанке», на которых хранилось более 1 млрд рублей. Историю с предоставлением активов ПСО в залог по кредитам самых проблемных заемщиков ТФБ руководитель компании вспоминал так: «Мусин обратился с просьбой подписать какие-то документы по финансовой отчетности, необходимые для банка. Доверяя ему, подписал. Содержание документов не читал».

Со слов Зиганшина, речь тогда шла о некой сделке, которая заключается и тут же расторгается. С маленьким нюансом. «Во всех документах не были проставлены даты подписания. Имелись незаполненные строчки», — сообщал важный свидетель.

Напомним, по версии обвинения, Мусин сначала упросил ВИП-залогодателей (Зеленодольский завод им. Горького, Казанский хлебозавод №3, ГЖФ и др.) поручиться своим имуществом на 20,5 млрд рублей — участками, акциями, правами на депозиты — по кредитам на 7 млрд рублей «Траверз компани», «Ягодинской слободы, «Урмана» и других, а затем санкционировал возврат этих залогов.

— Если он уже осенью 2016-го знал о наличии признаков банкротства [ТФБ], зачем заключал в октябре-ноябре договоры о залоге имущества? — рассуждал на заседании гособвинитель Динар Чуркин. — Это свидетельствует — Мусин не предполагал что «Татфондбанк» обанкротится... А вот когда в начале декабря стало известно [о признаках банкротства], стал выводить залоги. Действовал не в интересах банка и уже не думал о вкладчиках. А если бы не были выведены залоги, была бы возможность избежать отзыва лицензии...

Ответное слово защиты в прениях намечено на 16 июня.