Роберт Мусин — снова на скамье подсудимых

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова



Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовал процесс по новому обвинению Роберта Мусина в злоупотреблениях на 26,7 млрд рублей. Рассмотрение второго дела экс-председателя правления «Татфондбанка» поручено судье Юрию Арсенюку, передает журналист «Реального времени».



Поддерживать обвинение поручено старшему помощнику прокурора Казани Руслану Габитову. Потерпевшее АСВ сегодня представлял уже известный по первому делу юрист Юрий Пиягин. Защиту Мусина осуществляет адвокат Алексей Клюкин.

После установления судом личностей участников процесса и разъяснения прав гособвинитель ходатайствовал о продлении срока ареста подсудимого по данному делу — он истекает 23 июня. Представитель потерпевшего эту позицию поддержал. Сам Роберт Мусин сказал лишь одну фразу: «Ваша честь, на усмотрение суда». Такое же мнение высказал его защитник.

Судья продлил срок ареста до 6 декабря — на полгода со дня поступления материалов дела в суд. И назначил дату следующего заседания — 14 июля. В этот день планируется начать оглашение обвинения.

Напомним, расследование второго дела Мусина началось в мае 2020 года, еще до вынесения ему первого приговора. В сентябре 2021 года Вахитовский райсуд Казани наказал бывшего министра финансов Татарстана и председателя правления «Татфондбанка» 12 годами колонии общего режима, признав его виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей. При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд счел недоказанным причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России. Осужденный оспаривает приговор, требуя частичного оправдания, изменения квалификации и отмены решения по гражданскому иску АСВ.

По новому делу банкир претензии силовиков не признает. Подробности обвинения — в материале «Реального времени».