В Подмосковье погиб сын «могильщика» одного из банков Татарстана

Неожиданный «привет» из «книги памяти» прекративших существование банков Татарстана прилетел сегодня из Подмосковья. Стало известно, что накануне вечером там случилась трагедия: лавина упавшего с крыши частного дома снега насмерть засыпала 13-летнего мальчика.

По данным telegram-канала Shot, на территории частного дома в деревне Захарково вчера вечером мальчик вышел погулять с собакой. Старший брат занимался дома своими делами, мама собиралась в магазин за покупками. Когда она вышла на улицу, обнаружила мальчика под горой снега. Мать позвала старшего сына, они откопали подростка, затащили его в дом и вызвали скорую. Однако спасти ребенка не удалось. По данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Shot сообщает, что мальчик — сын экс-совладельца ряда российских банков Сергея Вострикова, который разведен со своей супругой и проживает в США. Он известен в Татарстане тем, что в 2015 году выкупил у основателей КБ «Камский горизонт» — небольшой частный банк из Набережных Челнов. Спустя всего год, осенью 2016 года, у него, переименованного в iAutoBank, была отозвана лицензия.

Это был первый за долгие годы случай аннулирования лицензии у банка из Татарстана, писала тогда газета «Коммерсант» со ссылкой на управляющего директора по банковским рейтингам RAEX Станислава Волкова. «Несмотря на большое количество банков в регионе, их не затронула масштабная чистка рынка, проводимая ЦБ с 2014 года. В первую очередь это было связано с сильной лоббистской позицией Нацбанка Татарстана. В то время как другие региональные подразделения ЦБ уже давно находились в подчиненном положении, Нацбанк Татарстана отстаивал свою самостоятельность», — сказал он изданию. По словам Волкова, такие события стали возможны в результате идущего обновления политических и экономических элит, а также смены куратора надзора в ЦБ.

То, что рухнувший банк «до конца» оставался зарегистрированным в Татарстане, — главная особенность этой истории. В остальном он повторил судьбу ряда некогда устойчивых республиканских банков: «Казанского», «Ипотека-Инвест», «Идельбанка». «Казанский» выкупил банк «Рост» в 2012 году, а в 2014 году у всей группы «Рост» возникли серьезные проблемы. В итоге регулятор решил провести группу через процедуру оздоровления, санатором выступил «Бинбанк», присоединенный в 2019 году к банку «Открытие». В ноябре 2015 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Город», который в 2011-м выкупил татарстанский банк «Ипотека-Инвест», сделав обособленным филиалом. В апреле 2016 года регулятор лишил лицензии московский «Соверен Банк» также из-за «сомнительных операций», как и «Камский горизонт». «Соверен Банк» с 1995 по 2013 год носил название «Идельбанк» и имел штаб-квартиру в Казани. Однако в 2012 году он был продан новым собственникам, а затем перерегистрирован в Москве.

— В тех банках была немного другая история: их продали, здесь новые собственники сделали филиалы и проследить их состояние стало невозможно. А в «Камском горизонте» юрлицо сохранили, но для каких целей его выкупили — неизвестно. Банк шел на пределе капитала, — сказал тогда «Реальному времени» экс-председатель Национального банка Татарстана Евгений Богачев.

В 2017 году портал Банки.ру писал, что бывший владелец банка «Камский Горизонт» Сергей Востриков открыл бизнес по купле-продаже автомобилей в США. О том, что экс-банкир занимается созданием нового проекта в Америке, сообщили обманутые вкладчики «Камского Горизонта» на форуме портала. По их мнению, информация о местонахождении Вострикова не принимается во внимание Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Тред обманутых вкладчиков «Камского горизонта» на форуме составил более 300 страниц.

После отзыва лицензии у банка «Камский Горизонт» в ноябре 2016 года выяснилось, что офис в Москве привлекал деньги вкладчиков, не отражая их на балансе. «В структурных подразделениях банка в Москве действовала организованная работниками банка мошенническая схема по привлечению денежных средств физических лиц во вклады без их отражения в официальном балансе с последующим их хищением», — сообщало Агентство по страхованию вкладов. В конце декабря 2016 года возбудили уголовное дело по статье о хищении чужого имущества. Известно, что в реестр АСВ не вошло более 700 вкладчиков банка с требованиями на общую сумму около 700 млн рублей.

В марте 2017 года Центробанк сообщал о направлении в Генпрокуратуру, МВД и СК информации о «финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний», которые совершались бывшими руководителями и собственниками банка.

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Сергей Кощеев