Прокуратура не согласна с новым приговором экс-главе «Татагропромбанка»

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

В прокуратуре Татарстана готовят апелляционное представление на новый обвинительный приговор экс-главе «Татагропромбанка» Алексею Федорову. О намерении добиваться его отмены «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



По мнению гособвинения, судебное решение является необоснованным — как в части переквалификации действий подсудимого, так и в части назначенного ему наказания. Ведь в прениях прокуратура запрашивала для Федорова 4 года колонии.

Напомним, на минувшей неделе Вахитовский суд признал банкира виновным в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 43,7 млн рублей, назначил ему 2 года лишения свободы условно и тут же освободил от наказания за истечением срока давности. При этом такое применение нормы о сроке давности стало возможным после того, как суд переквалифицировал действия Федорова с более тяжкой части 2 на менее тяжкую часть 1 статьи 201 УК РФ.

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Вину в преступлении обвиняемый не признал. Его дело рассматривалось в суде повторно



По тому же делу год назад бывшего главу «Татагропромбанка» наказали 3 годами лишения свободы условно, однако Верховный суд РТ отменил этот приговор и вернул дело на пересмотр.

Бывшему врио предправления вменяли невыгодную для банка сделку по переводу задолженности по невозвратному кредиту 43,7 млн рублей с казанской рекламной фирмы «БиТиЕл» (позднее — «БТЛ-Сервис») на оптовую компанию по торговле мясом «Чистопольская заря». По версии обвинения, именно Федоров подписал соответствующий договор в январе 2017 года, но при этом был расторгнут договор поручительства по кредиту с учредителем фирмы «БиТиЕл» Андреем Корсаковым. Данные сделки в арбитраже признали неправомерными.

