Изолировать на 17 лет: топ-менеджерам ТФБ и «Тимер Банка» грозят посадкой за растрату на миллиард

Почему потерпевший банк не хочет денег от подсудимых и куда «уплыло» арестованное казино

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В колонию общего режима на 8 и 9 лет могут отправиться бывший председатель правления «Тимер Банка» (ранее — «БТА-Казань») Айрат Камалов и бывший первый зампред «Татфондбанка» Рамиль Насыров, также занимавший пост главы совета директоров в «Тимер Банке». Такое наказание для них со штрафами по 1 миллиону рублей сегодня запросили у казанского суда гособвинители. По данным источников «Реального времени», столь жесткие санкции согласовывались с Генпрокуратурой РФ, которая ранее осуществляла надзор за расследованием дела о банковской растрате в 936 млн рублей. Детали — в материале «Реального времени».

Версия обвинения: казино в Калининграде уплыло из-под залога с согласия банкиров



Под стражей два банкира находятся год и 11 месяцев — в феврале 2021-го их арестовал Басманный суд Москвы. Дело по заявлению новых собственников «Тимер Банка» расследовалось в центральном аппарате МВД России, причем первоначально в растрате Рамиля Насырова и Айрата Камалова не обвиняли.

Адвокаты подсудимых намерены добиваться оправдания. Об этом они заявили сегодня перед началом прений в Вахитовском райсуде Казани.

В заседании участвовали сразу два гособвинителя — представитель прокуратуры РТ Линара Чуркина и старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Татьяна Маслова. По их мнению, мягкого наказания, без изоляции от общества фигуранты не заслуживают. Для Рамиля Насырова прокуроры запросили 9 лет колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей, утверждая, что именно он был инициатором преступления. Для Айрата Камалова с учетом смягчающего обстоятельства в виде двух малолетних детей — предложили наказание на год меньше с таким же миллионным штрафом.

Напомним, банкирам вменяют растрату средств «Тимер Банка» на общую сумму 935,8 млн рублей по сделке за пару месяцев до краха ТФБ. 24 октября 2016 года между «Татфондбанком» и «Тимер Банком» был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам «Роял Тайм Групп» (инвестор игорной зоны «Азов Сити», — прим. ред.). При этом кредитный комитет «Татфондбанка» под руководством Рамиля Насырова дал добро на снятие залогового обеспечения по данным кредитам, а совет директоров «Тимера» во главе с тем же Насыровым одобрил сделку между банками по кредитному портфелю «Роял Тайм Групп».

В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности почти в 936 млн (включая проценты), стал новым кредитором «Рояла», а компания перестала погашать задолженность и позднее получила статус банкрота. А ликвидный залоговый актив в виде строящегося здания гостинично-развлекательного комплекса «Янтарное» в Калининградской области «по вексельной схеме с баланса «Роял Тайм Групп» был выведен на аффилированную организацию ЗАО «РТГ-Балтик» (после переименования — АО «Балтик Билдинг Компани»).

В заседании участвовали сразу два гособвинителя — представитель прокуратуры РТ Линара Чуркина и старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Татьяна Маслова

По версии обвинения, сделка была заведомо невыгодной и убыточной для банка, причем преступление совершалось совместно с главой «Рояла», «игорным королем» Татарстана Рашидом Таймасовым (заочно обвинен и объявлен в международный розыск) и неустановленными лицами.

Подсудимые взяли паузу до 6 февраля

В своем выступлении прокуроры отметили — вина подсудимых полностью доказана показаниями свидетелей и их собственными. И ссылались на показания представителя потерпевшего «Тимер Банка» Константина Иванова о подписании сделки между ТФБ и «Тимером» ныне подсудимыми уже после расторжения договора по обеспечению кредитов «Роял Тайм Групп». Он сообщал, что большая часть средств возвращена не была, но признавал — на данный момент задолженность кредитора перед банком отсутствует и претензий материального характера к Камалову и Насырову «Тимер Банк» не имеет.

Почему? Да потому что после возбуждения данного уголовного дела права требования по кредитным договорам «Рояла» на те самые 936 млн были выкуплены ООО «Нефть Поволжья» за более крупную сумму — 1,139 млрд рублей. Данный факт был установлен в ходе судебного процесса. Поэтому потерпевший и не стал заявлять гражданский иск. По мнению обвинения, подсудимых этот факт не оправдывает. И показания свидетелей по делу подтверждают их осведомленность о деталях сделки.

Представитель потерпевшего банка на прения не пришел, просил провести их без его участия.

Шокированные жесткой позицией прокуратуры подсудимые сегодня выступать с ответной речью отказались. Их адвокаты попросили суд объявить перерыв для подготовки.

Заметим, что суд над Насыровым и Камаловым по сравнению с иными уголовными делами казанских банкиров проходит довольно быстро — процесс начался лишь четыре месяца назад и может завершиться в ближайшее время. На днях подсудимым продлили сроки ареста до 27 апреля, несмотря на ярые возражения защиты.

Напомним, вину в растрате бывшие руководители двух банков не признают, считая версию силовиков абсурдной, а сам факт хищения ничем не подтвержденным. Их адвокаты категорически не согласны с претензиями в растрате, указывая, что протестовали бы и против более мягкого обвинения в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) или причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ).

Такую позицию защитники занимают с учетом исследованных судом материалов дела, из которых следует несколько фактов. Во-первых, освобожденное залоговое имущество на самом деле было перезаложенным, поскольку ранее его признали обеспечением по иным кредитным договорам.

Во-вторых, после уступки прав требования по таймасовским кредитам «Тимер Банку» этот же портфель проходил оценку в Центробанке и был отнесен к первой и второй категории качества (с точки зрения выполнения обязательств заемщиками). В-третьих, «Роял Тайм» продолжал платежи еще несколько лет до своего банкротства в 2019-м, причиной которого стал крах «Татфонбанка». Ну и сам факт продажи якобы токсичного актива уже в 2021 году говорит сам за себя. Но это позиция представителей защиты.

В своем выступлении прокуроры отметили — вина подсудимых полностью доказана показаниями свидетелей и их собственными

И возвращаясь к уплывшему из-под залога казино в Калининградской области. Оно попало под арест в рамках уголовного дела, однако еще до старта судебного процесса срок обеспечительной меры истек и новые попытки прокуроров наложить арест оказались неудачными.