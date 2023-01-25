В Казани прокуроры просят посадить на 17 лет топ-менеджеров банков за растрату под миллиард

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня дошло до прений уголовное дело о предполагаемом хищении 935,9 млн рублей в «Тимер Банке». Гособвинители Линара Чуркина и Татьяна Маслова запросили у Вахитовского суда Казани реальные сроки для бывших руководителей ТФБ и «Тимер Банка», передает с заседания журналист «Реального времени».

Представитель прокуратуры РТ Чуркина заявила, что в суде вина банкиров в растрате доказана и предложила отправить в колонию на 9 лет со штрафом 1 млн рублей экс-главу Совета директоров «Тимер Банка» и бывшего первого зампредседателя правления «Татфондбанка» Рамиля Насырова. А бывшего главу «Тимер Банка» Айрата Камалова просила наказать 8 годами колонии общего режима с таким же штрафом в миллион.

Представитель потерпевшего банка Константин Иванов направил в суд заявление, что участвовать в прениях не желает. Ранее «Тимер Банк» отказался подавать гражданский иск по этому делу, поскольку технически ущерб уже погашен.



Не исключено, что прения растянутся на несколько дней. Сегодня подсудимые попросили время для согласования своей позиции после такого жесткого выступления прокуроров.

Напомним, дело казанских банкиров расследовалось в центральном аппарате МВД России и обвинение им утверждала Генпрокуратура РФ. Силовики вменяют Насырову и Камалову растрату средств «Тимер Банка» на общую сумму 935 млн 889,9 тыс. рублей по сделке за пару месяцев до краха ТФБ, причем именно Насырова считают создателем преступной группы. 24 октября 2016 года между «Татфондбанком» и «Тимер Банком» был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам «Роял Тайм Групп» (инвестор игорной зоны «Азов Сити», — прим. ред.). В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности почти в 936 млн (включая проценты), стал новым кредитором «Рояла», а компания перестала погашать задолженность и позднее получила статус банкрота.

Заочное обвинение в растрате следователи предъявили и бывшему игорному «королю» Татарстана, владельцу «Роял Тайм Групп» Рашиду Таймасову. Он прошел через личное банкротство и покинул Россию еще до возбуждения этого дела и ареста Камалова и Насырова.

На старте процесса бывший соратник Роберта Мусина заявлял: «Безусловно, я в этом абсурдном обвинении вину не признаю». Камалов поддержал ту же позицию. Допрос представителя потерпевшего банка проходил в закрытом режиме. На этом со ссылкой на банковскую тайну настояли адвокаты подсудимых, высказывая опасения, что огласка может обрушить акции.

Подробности обвинения и детали ареста казино в Калининградской области — в материале «Реального времени».

Ирина Плотникова