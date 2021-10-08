Роберт Мусин обжаловал свой приговор

Фото: "Реальное время"

В Вахитовский райсуд Казани поступила первая жалоба на приговор экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. В интересах осужденного его посадку на 12 лет оспорил адвокат Алексей Клюкин, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Жалоб от представителей потерпевших АСВ и Банка России пока не поступало.

Райсудом установлен срок для направления возражений на жалобу защиты — до 15 октября.

Напомним, 28 сентября Вахитовский суд завершил оглашение приговора банкиру, признав его виновным в шести эпизодах злоупотребления полномочиями, в том числе — двух с тяжкими последствиями. По двум эпизодам невозвратных кредитов на 133,7 и 253 млн рублей Мусина освободили от наказания за истечением срока давности, по совокупности других дали 12 лет колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

Ущерб по делу, согласно приговору, сократился с 53 до 30 млрд рублей.

Как оценили приговор Мусину эксперты и погорельцы банка и какое обвинение ему готовят следователи — в материале «Реального времени».