Амнистия или новый суд — чего Роберт Мусин дождется раньше?

Первый зампрокурора Татарстана изучает второе дело банкира на 26,8 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в ближайшие недели 159 томов второго уголовного дела экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина могут быть направлены в суд — если первый зампрокурора Татарстана Алексей Заика утвердит обвинение банкиру в злоупотреблении полномочиями на 26 млрд 747 млн рублей. В новом деле есть целый пласт ущербных для банка сделок, которые сотрудники Следкома по Татарстану на сей раз не стали дробить на эпизоды, к счастью для Мусина, уже осужденного к 12 годам колонии. Впрочем, на судьбу погоревшего банкира еще могут повлиять... события на Украине.

Чем отличаются два дела Мусина



Рекорд ознакомления по делам об экономических преступления поставил в Казани ВИП-финансист Роберт Мусин. 1 апреля 2022 года ему предъявили окончательное обвинение, еще через несколько дней он приступил к чтению своего уголовного дела и справился меньше, чем за месяц (по первому делу не хватило и года, — прим. ред.). 11 мая, по окончании «весенних каникул» Следком направил материалы первому заместителю прокурора Татарстана Алексею Заике. Если он утвердит обвинение — дело уйдет в Вахитовский суд Казани.

Комментировать детали нового дела бывшего предправления «Татфондбанка» в Следкоме сегодня не стали. В прокуратуре Татарстана подтвердили сам факт поступления материалов в 159 томах.

— Для их изучения может понадобиться значительное время, — уточнил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Реальному времени» удалось выяснить несколько фрагментов «секретного» обвинения. Как и в первом деле Мусина, тут фигурирует массовая выдача невозвращенных кредитов сомнительным заемщикам, вывод ликвидных активов и принятие на баланс переоцененного имущества, а также полное и частичное снятие залогов по кредитным договорам.

Есть и отличия. Во-первых, временной промежуток второго дела затрагивает не 3 года, а лишь полтора. По версии обвинения, ухудшение финансового положения «Татфондбанка» в период с 1 марта 2015 года по 15 декабря 2016 года происходило «в результате противоправных действий Роберта Мусина».

Во-вторых, все эти действия включены в состав одного-единственного эпизода и квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации вопреки интересам этой организации с причинением тяжких последствий). Напомним, в первом деле Мусина таких эпизодов было шесть. Правда, по четырем райсуд не согласился с тяжестью последствий, а еще сократил усматриваемый следователями ущерб с 53 до 30 млрд рублей.

Рекорд ознакомления по делам об экономических преступления поставил в Казани ВИП-финансист Роберт Мусин — месяц. Фото: Ирина Плотникова

К примеру, в первом деле отдельный эпизод посвятили уплывшему в офшор в 2013 году кредиту ОАО «Казанская сельхозтехника» на сумму 253 млн рублей. А в новое обвинение, по данным источников «Реального времени», вошли еще четыре кредита той же компании на 272 млн рублей, выданные в 2016-м.

Также в новое обвинение включена сделка на 2 млрд 342 млн рублей, в результате которой за месяц до краха банк «вопреки своим интересам» обменял облигации ПАО ИФК «Союз» на векселя «связанных с ТФБ организаций, впоследствии перешедших в статус банкротов». Фабула этой истории схожа с эпизодом «зачета прав требования между ТФБ и «Бинбанком» на 2,7 млрд из первого дела.

Общий ущерб от преступных действий руководителя банка по делу «ТФБ-2» силовики оценили в 26 млрд 747 млн 25 тыс. рублей. Напомним, возбуждали дело в мае 2020-го в отношении неустановленных лиц банка, подозреваемых в преднамеренном банкротстве, фальсификации отчетности, злоупотреблении и растрате в особо крупном размере. Тогда предварительный ущерб оценивался в 41,2 млрд рублей и предполагалось, что в числе «неустановленных» окажется не один Мусин.

Адвокат обвиняемого Алексей Клюкин от комментариев по новому делу воздерживается с первого дня следствия. Роберт Мусин, как уверяют наши источники, занял уже знакомую позицию в части признания вины: сделки имели место, но желания довести банк до краха не было.

Впрочем, 16 мая обвиняемый вновь не стал возражать против продления срока своего ареста. Руководитель следственной группы, следователь 4-го «экономического» отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану Александр Гарецкий напомнил: срок посадки Мусина по новому делу истекает 20 мая и попросил у Приволжского райсуда Казани санкцию на СИЗО еще на две недели с учетом времени, которое может потребоваться надзорному ведомству для принятия процессуального решения. Если его не хватит — с ходатайством в суд будут обращаться уже прокуроры.

Насколько сократит срок банкира трехмесячная «пауза»

Жалобы по первому делу экс-главы «Татфондбанка» Верховный суд Татарстана получил 20 января 2022 года, но в силу приговор пока не вступил. Апелляционная инстанция провела шесть заседаний... и вернулась со стадии заключительного слова к рассмотрению ходатайств. А затем и вовсе объявила трехмесячный перерыв — до 27 июля.

Слушателям и отдельным участникам процесса так и осталось неясным, в чем представитель прокуратуры Татарстана Наталья Кожевникова усмотрела необходимость оглашения результатов почерковедческих и бухгалтерской экспертиз, коих в деле экс-главы «Татфондбанка» сотни. Обычно при поступлении таких ходатайств от защиты судьи задают вопросы — исследовались ли эти документы в суде первой инстанции, пытаются выяснить, что важного для дела в них есть. Здесь всех удовлетворила фраза — «необходимо для полноты судебного следствия».

Далее огласили выводы экспертов, что подписи от имени некой Саидовой (возможно, сотрудницы банка) на договорах о залоге векселя, описи заложенного имущества, актах приема-передачи и соглашении от 14.12.2016 г. о расторжении договора об этом залоге «выполнены, вероятно, иным лицом». Причем предполагаемая подделка выявлена в документах сразу по двум кредитным договорам.

Адвокат обвиняемого Алексей Клюкин от комментариев по новому делу воздерживается с первого дня следствия. Фото: Максим Платонов

Также эксперты усомнились в достоверности подписи кредитного инспектора, замначальника отдела кредитования Деминой под заключением на вывод залога по кредитным договорам, но признали подлинной ее подпись на более раннем заключении о переоценке залоговой стоимости имущества по шести кредитным договорам.

Комментировать вскрытую фальсификацию, которая ни Мусину, ни кому-либо еще не вменяется, представитель прокуратуры не стала. Напомним, на первых прениях в Верховном суде РТ Кожевникова настаивала, что приговор банкиру является законным и обоснованным в полном объеме. Сейчас эксперты «Реального времени» не исключают: в повторных прениях сторона обвинения может изменить позицию. Например, согласиться с защитой в части аннулирования решения по гражданскому иску к Мусину.

Ведь адвокат осужденного в прениях говорил о фактах двойного взыскания в уголовном и гражданском процессах, а также о неверном подсчете ущерба. Так, формирование ссудной и просроченной задолженности группы компаний «ДОМО», настаивает Клюкин, началось еще до тех действий Мусина в 2013—2016 годах, которые райсуд в 2021-м счел преступными.

Если защита добьется отмены решения по иску АСВ, то материал в этой части будет направлен на пересмотр в гражданском порядке и быстрого результата ждать не стоит. Осужденному это на руку — в отсутствие исполнительного листа о взыскании ущерба легче претендовать на условно-досрочное освобождение.

С учетом нормы о зачете сроков СИЗО и домашнего ареста Роберт Мусин уже отсидел половину срока из назначенных судом 12 лет колонии общего режима. И каждый новый месяц до вступления приговора в силу уменьшает остаток его срока на полтора месяца. Трехмесячная «пауза» приблизит его к воле на 4,5 месяца. Однако источники «Реального времени» полагают, что Мусин может выиграть много больше.

В ожидании амнистии

Беспрецедентный по сроку перерыв в заседаниях Верховного суда Татарстана присутствующим объяснили сезоном отпусков со ссылкой на то, что у трех судей коллегии время отдыха выпадает как раз на май и июнь. Почему был захвачен еще и июль, осталось неясным.

Как удалось выяснить «Реальному времени», в адвокатуре, правоохранительных органах и даже в судейском сообществе превалирует лишь одна версия о возможной причине трехмесячной «паузы» — это амнистия по экономическим преступлениям. Еще в марте в Госдуму РФ были внесены предложения о возвращении в строй впервые оступившихся бизнесменов.

— Цель данной амнистии — вернуть к экономической деятельности в период серьезной санкционной нагрузки на экономику Российской Федерации предпринимателей, которые могли бы активно создавать необходимые для импортозамещения организации и предприятия, новые рабочие места, — говорится в пояснительной записке к проекту постановления Госдумы об амнистии-2022. Его авторы — сенатор Ольга Епифанова и представители депутатской фракции «Справедливая Россия — за правду».

Беспрецедентный по сроку перерыв в заседаниях Верховного суда Татарстана присутствующим объяснили сезоном отпусков. Фото: Максим Платонов

Сам проект содержит предложение об освобождении из мест лишения свободы осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, за мошенничество, присвоение и растрату, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, а также сокрытие налогооблагаемой базы, незаконное использование товарных знаков, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, незаконный оборот товаров без маркировки и так далее.

Речь идет о следующих составах УК РФ: части 1, 2, 5 статьи 159 (мошенничество); части 1, 2 статьи 159.3; части 1, 2 статьи 160; статья 171; части 1, 1. статьи 171.1; статья 177; части 1, 2, 3 статьи 180; часть 1 статьи 199; часть 1 статьи 199.1; часть 1 статьи 199.2; статья 199.3; статья 199.4; часть 1 статьи 201.

Последний состав — злоупотребление полномочиями в коммерческой организации без тяжких последствий. Именно по части 1 статьи 201 УК РФ Вахитовский суд квалифицировал четыре из шести эпизодов первого обвинения лидера ТФБ, причем от наказания по двум из них освободил ввиду истечения сроков давности.

В случае принятия нынешней редакции проекта амнистии в приговоре Мусина останутся лишь два тяжких эпизода — с «DарМОвыми» кредитами на 17,7 млрд рублей и залоговыми «фокусами» на 5,2 млрд рублей. По этим эпизодам он был приговорен к 8,5 года и 6 годам лишения свободы соответственно. Путем частичного сложения наказаний итоговый срок Роберта Ринатовича может сократиться на 2—3 года.

Нюанс лишь в том, что последние амнистии в России традиционно объявляли примерно раз в 5 лет ко Дню Победы. Эта дата уже миновала. На сайте Госдумы указано, что последнее заседание по проекту амнистии проводилось 18 апреля. Следующее должно было состояться 5 мая в профильном комитете по государственному строительству и законодательству. Иной официальной информации о продвижении инициативы нет. Хотя в Сети уже мелькает новая дата — 1 июня.

Будет амнистия или нет — покажет время. А пока Мусин и его защитник пытаются добиться переквалификации оставшихся эпизодов дела по менее тяжким статьям в надежде прекратить преследование по трем эпизодам за истечением срока давности, а по ключевому — с кредитами группе «ДОМО» — наказание считать отбытым.

В случае принятия нынешней редакции проекта амнистии в приговоре Мусина останутся лишь два тяжких эпизода — с «DарМОвыми» кредитами на 17,7 млрд рублей и залоговыми «фокусами» на 5,2 млрд рублей. Фото: realnoevremya.ru

Банкир утверждает — действовал исключительно в интересах ТФБ и вкладчиков:

— Действительно, я предвидел и допускал отзыв лицензии, но именно по этой причине я работал над созданием более благоприятной видимости финансового положения, чем было на самом деле. Чтобы показатели выглядели так, чтобы можно было добиться санации банка, а не отзыва лицензии. Для последнего можно было ничего не делать.

Еще одной загадкой апелляционных слушаний остается и то самое ходатайство, о намерении заявить которое Роберт Мусин сообщил 27 апреля, когда просил у суда время для приватной консультации с адвокатом.

Ну а пока нельзя исключать, что второе дело ТФБ окажется в суде раньше, чем вступит в силу приговор по первому. Маловероятной эксперты издания считают возможность отмены первого приговора Мусину с последующим соединением двух его уголовных дел в суде.