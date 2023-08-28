Мусин «выздоровел»: его адвокат просит суд Татарстана смягчить ему арест

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартует пересмотр апелляционных жалоб на приговор экс-главе «Татфондбанка» Роберта Мусина. Прошлое заседание пришлось отложить ввиду болезни осужденного, на сегодняшнем адвокат заявил ходатайство о его освобождении ввиду установления заболевания, препятствующего содержанию под стражей, передает журналист «Реального времени».



На заседании адвокат Алексей Клюкин сообщил, что за время нахождения Мусина на лечении у него диагностировали тяжкое заболевание, мера пресечения должна быть изменена на менее тяжкую. Прокурор и представитель потерпевшего ТФБ возражали, высказывая предположения, что вне изоляции от общества осужденный может скрыться.

Напомним, как сообщали источники «Реального времени», осужденного банкира еще в июле госпитализировали из СИЗО в горбольницу №16 — для проведения плановой операции, после которой перевели на лечение в стационар другой казанской больницы регионального значения. С учетом нахождения под арестом и под стражей по приговору медицинские палаты гражданских клиник, где больше месяца лечился Мусин, круглосуточно охранял конвой.

К сегодняшнему дню его выписали и вернули в СИЗО.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, по решению Шестого кассационного суда общей юрисдикции уголовная коллегия Верховного суда Татарстана должна повторно рассмотреть вопрос о законности приговора экс-главе «Татфондбанка». В кассационной инстанции посчитали, что ряд аргументов защиты о действиях предправления банка не получили оценку ни в приговоре, ни в апелляционном определении, как и доводы владельцев арестованного по делу имущества.

В сентябре 2021-го Мусин был признан виновным в шести эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей, освобожден от наказания по двум из них за сроком давности и наказан 12 годами колонии общего режима. В 2022-м апелляционная инстанция скостила ему год, однако на данный момент ее решение признано незаконным, а Мусин тем временем успел отсидеть больше половины срока и вновь предстать перед судом по новому обвинению.

P.S. Верховный суд РТ сегодня отклонил ходатайство защиты — оставил Мусина в СИЗО до 14 декабря.

