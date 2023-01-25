В Казани представитель потерпевшего «Тимер Банка» отказался от иска под миллиард

Как стало известно «Реальному времени», казанский суд отказался повторно накладывать арест на казино в Калининградской области по делу о растрате 936 млн рублей «Тимер Банка». Такое ходатайство заявляли прокуроры в Вахитовском суде в ходе рассмотрения дела против бывших руководителей ТФБ и «Тимер Банка» Рамиля Насырова и Айрата Камалова.



Одним из оснований для отказа в повторном аресте стала позиция потерпевшего банка. В суде его представитель официально отказался от подачи гражданского иска под миллиард, подтвердив данные защиты о том, что технически весь ущерб возмещен в ходе другой сделки. Информацию об этой позиции потерпевшего сегодня «Реальному времени» сообщили адвокаты подсудимых.

Представитель потерпевшего банка. Фото: realnoevremya.ru

Напомним, дело казанских банкиров расследовалось в центральном аппарате МВД России и обвинение им утверждала Генпрокуратура РФ. Силовики вменяют Насырову и Камалову растрату средств «Тимер Банка» на общую сумму 935 млн 889,9 тыс. рублей по сделке за пару месяцев до краха ТФБ, причем именно Насырова считают создателем преступной группы. 24 октября 2016 года между «Татфондбанком» и «Тимер Банком» был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам «Роял Тайм Групп» (инвестор игорной зоны «Азов Сити», — прим. ред.). В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности почти в 936 млн (включая проценты), стал новым кредитором «Рояла», а компания перестала погашать задолженность и позднее получила статус банкрота.

Однако, как уточняют источники «Реального времени», погашение кредитной задолженности продолжалось и после подписания в 2016 году договора об уступке прав. «К ноябрю 2018-го «Роял» выплатил «Тимеру» порядка 340 млн рублей. А в августе 2021 года банк продал право требования по этим кредитам третьему лицу, оценив портфель в 506 миллионов», — пояснял ранее знакомый двух арестованных банкиров, категорически отказываясь называть имя покупателя... Сегодня адвокат одного из подсудимых уточнил — речь идет о компании «Нефть Поволжья». Ранее одноименная московская компания скупала миллиардные долги «Сувар Девелопмента».

Заочное обвинение в растрате следователи предъявили и бывшему игорному «королю» Татарстана, владельцу «Роял Тайм Групп» Рашиду Таймасову. Он прошел через личное банкротство и покинул Россию еще до возбуждения этого дела и ареста Камалова и Насырова.

Сегодня суд планирует перейти к прениям по этому делу.

Ирина Плотникова