Новости бизнеса

09:57 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

АСВ направит еще миллиард рублей на расчеты с кредиторами «Татфондбанка»

15:53, 14.12.2023 Сюжет:  Банковский кризис в РТ 1
АСВ направит еще миллиард рублей на расчеты с кредиторами «Татфондбанка»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выделит кредиторам обанкротившегося «Татфондбанка» еще 1,07 млрд рублей. Выплаты начнутся 22 декабря 2023 года.

Как пояснили в пресс-службе государственной корпорации, в результате новых выплат будут удовлетворены порядка 61% требований от общей суммы долговых обязательств.

Увеличение процента стало возможным за счет поступлений в конкурсную массу банка денег, полученных в результате реализации имущества и погашения задолженности заемщиками кредитной организации.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В сентябре на аналогичные цели АСВ направило 1,45 млрд рублей. К тому моменту уровень удовлетворения требований кредиторов первой очереди составлял 59,48%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
Бизнес Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 дек
    В Татарстане есть ещё долги по вкладчикам Спурт банка, до них когда АСВ доберётся?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть617
  • Нижнекамскнефтехим102.15
  • Казаньоргсинтез98.3
  • КАМАЗ182.6
  • Нижнекамскшина66.65
  • Таттелеком0.809