Адвокат экс-зампреда «Татфондбанка» заявила в суде об истечении срока давности по делу «ТФБ Финанс»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (слева на снимке - Мерзляков)

Об истечении срока давности уголовного преследования заявила сегодня на старте процесса в Вахитовском суде Казани адвокат подсудимого Вадима Мерзлякова, бывшего зампреда «Татфондбанка». Она сообщила суду, что намерена подать ходатайство о прекращении преследования своего клиента на следующем заседании, когда будут приняты меры для надлежащего извещения всех потерпевших о дате заседания, сообщает с места журналист «Реального времени».

На заседании выяснилось — ни один из семи явившихся в суд потерпевших повестку за пять суток не получал — все получили информацию из своего чата, созданного инициативной группой. В связи с этим гособвинитель Руслан Байбиков попросил отложить процесс, чтобы не нарушать права потерпевших. Явившиеся вкладчики были против, говорили: «Продолжайте, пожалуйста, нам очень интересно».

Адвокат Наталья Матусова в защиту Мерзлякова пояснила, что хочет заявить указанное выше ходатайство, но лишь при надлежащем извещении потерпевших. В разговоре с «Реальным временем» защитник пояснила: шестилетний срок со дня окончания вменяемых действий по ч.2 ст. 201 УК РФ закончился 15 декабря 2022-го, когда дело уже поступило в суд. Она подтвердила — ее клиент не признает вину, но согласен на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям. По данным «Реального времени», ходатайство намерены поддержать еще несколько обвиняемых.



Заседание отложено на 31 января.

Ранее пятерых сотрудников ТФБ и инвесткомпании «ТФБ Финанс» обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), то есть более тяжком преступлении со сроком давности 10 лет. Однако в этом году с учетом позиции прокуратуры Татарстана обвинение было переквалифицировано на злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями.



Обвинение в новой редакции подсудимые также не признают, однако добиваться оправдания в ходе суда не хотят. Согласны на прекращение по нереабилитирующим обстоятельствам.

Напомним, на скамью подсудимых отправлены бывшие заместители председателя правления «Татфондбанка» — Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, а также директор ИК «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, а также Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов, работавшие одновременно в ТФБ и «ТФБ Финанс».

Четверо подсудимых представились суду безработными. Мерзляков сообщил, что устроен старшим экономистом в ЗАО «Газимпексас».

По версии обвинения, в феврале 2016-го обвиняемые «организовали недобросовестное консультирование» вкладчиков банков в отделениях ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ПАО «Тимер Банк», предлагая им стать клиентами «ТФБ Финанс» и вложить деньги в новый инвестиционный продукт. При этом, как считают в СК и прокуратуре, вкладчикам не сообщили о высоких рисках, а условия договора и обязательства трактовались консультантами искаженно. В результате средства потерпевших инвестировались в невостребованные на рынке биржевые облигации самого ТФБ.

Ирина Плотникова, фото Максима Платонова