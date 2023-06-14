Шестой КСОЮ нашел ошибки в деле экс-главы ТФБ Роберта Мусина

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Верховный суд Татарстана повторно оценит законность приговора казанского суда по делу банкира Роберта Мусина о злоупотреблениях на 30 млрд рублей. Такое решение вынес сегодня Шестой кассационный суд общей юрисдикции, аннулировав апелляционное определение ВС РТ от 16 ноября 2022 года.



«Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение. Срок содержания под стражей осужденного продлен на три месяца», — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь КСОЮ.

Напомним, приговор по первому делу Роберту Мусину был вынесен по шести эпизодам злоупотреблений полномочиями еще в сентябре 2021-го, а в ноябре 2022-го он вступил в силу с правками: Верховный суд Татарстана сократил срок посадки экс-главы «Татфондбанка» с 12 до 11 лет в колонии общего режима, смягчив квалификацию его действий по ряду эпизодов, но оставив в силе приговор в части взыскания 23,5 млрд рублей в пользу АСВ.

С учетом сегодняшнего решения апелляционное определение ВС РТ признано ошибочным, а приговор банкира не вступившим в силу. Все ранее поданные жалобы на него Верховному суду Татарстана предстоит рассмотреть с учетом позиции Шестого КСОЮ. Какие ошибки усмотрела кассационная инстанция, станет известно после изготовления мотивировочной части постановления.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В колонию Мусин не уехал — в Вахитовском райсуде Казани стартовал процесс по новому уголовному делу против него.

Ирина Плотникова