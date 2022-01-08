АСВ рассказало о ходе конкурсного производства в отношении «ИнтехБанка»

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» предоставила информацию о ходе конкурсного производства в отношении казанского ПАО «ИнтехБанка». Сведения опубликованы по состоянию на 1 декабря 2021 года.

Число кредиторов первой очереди, требования которых включены в соответствующий реестр, составляет 2 441. Их требования удовлетворены на 35,52%.

Кредиторов второй очереди нет. Кредиторов третьей очереди, требования которых включены в соответствующий реестр, насчитывается 763.

Таким образом, общее число кредиторов, требования которых включены в соответствующий реестр, насчитывается 3 204. Их требования удовлетворены на 21,43%.

В документе указано, что в период с 1 сентября по 30 ноября 2021 года с торгов ушла часть имущества «ИнтехБанка». Среди лотов права требования к юридическим и физическим лицам, индивидуальному предпринимателю, недвидижимость и транспорт.

Согласно документу, судебное заседание о рассмотрении отчета конкурсного управляющего назначено на 7 апреля 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Осенью 2021-го «ИнтехБанк» выставил на торги права требования к своим должникам. Среди них оказались такие ООО, как «Веркан», «Дильтар», «Финлизинг», «Еврострой-Казань», «Астерия» и «Бизнес и кадры». Общая сумма дебиторской задолженности составила почти 1,66 миллиарда рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина