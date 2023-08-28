Диагноз гражданских врачей не помог: суд Татарстана оставил осужденного Роберта Мусина в СИЗО

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

До 14 декабря продлен срок ареста бывшему председателю правления «Татфондбанка» и экс-министру финансов Татарстана Роберту Мусину. Такое решение только что вынес Верховный суд РТ, отказавшись смягчать меру пресечения по ходатайству защиты, передает с заседания журналист «Реального времени».



На заседании адвокат Алексей Клюкин заявил о необходимости освобождения своего клиента из-под стражи со ссылкой на комиссионное заключение врачей от 15 августа.

Адвокат отметил: установленный Шестым КСОЮ срок ареста его клиента истекает 14 сентября, но на сегодняшний день обстоятельства изменились. «27 июля в казанской горбольнице №16 у Мусина диагностировали двухсторонний постартроз с выраженным болевым синдромом и смещением и рекомендовали тотальное эндопротезирование по неотложным показаниям двух тазобедренных суставов и левого коленного сустава», — заявил защитник. И добавил, что главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава РТ дал такое же заключение.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

10 июля Мусина госпитализировали в ту же клинику и 12-го прооперировали, а через четыре дня перевели в реабилитационный центр горбольницы №7. Там до 15 августа осужденный пациент проходил реабилитацию и медицинское освидетельствование, по итогам которого ему был выставлен диагноз, входящий в установленный правительством РФ перечень заболеваний, препятствующих содержанию подозреваемых и обвиняемых в СИЗО.

Против смягчения ареста Мусину на заседании возражали только представитель потерпевшего ТФБ Константин Головко и сторона обвинения. При этом Головко заявлял — вне СИЗО Мусин может скрыться от суда. А прокурор Гузял Хабибуллина ссылалась на то, что экспертиза проведена ненадлежащим образом — диагноз должен быть выставлен тюремными, а не гражданскими медиками. На что адвокат представил суду направление на прохождение экспертизы за подписью представителя ФСИН.

Очевидно, для суда такого направления оказалось недостаточно. Поскольку ходатайство защиты судебная коллегия сегодня отклонила.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В деле объявлен перерыв до 10 октября.

Напомним, по решению Шестого кассационного суда общей юрисдикции уголовная коллегия Верховного суда Татарстана должна повторно рассмотреть вопрос о законности приговора экс-главе «Татфондбанка». В кассационной инстанции посчитали, что ряд аргументов защиты о действиях предправления банка не получили оценку ни в приговоре, ни в апелляционном определении, как и доводы владельцев арестованного по делу имущества.

В сентябре 2021-го Мусин был признан виновным в шести эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей, освобожден от наказания по двум из них за сроком давности и наказан 12 годами колонии общего режима. В 2022-м апелляционная инстанция скостила ему год, однако на данный момент ее решение признано незаконным, а Мусин тем временем успел отсидеть больше половины срока и вновь предстать перед судом по новому обвинению.

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Ирина Плотникова