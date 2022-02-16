Верховный суд РТ приступил к рассмотрению жалоб на приговор Роберту Мусину

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Сегодня перед Верховным судом Татарстана предстал осужденный банкир Роберт Мусин. В заседании по рассмотрению своей и других апелляционных жалоб на приговор он участвует дистанционно — в режиме видео-конференц-связи с СИЗО Казани, выглядит заметно похудевшим, — сообщает с места журналист «Реального времени».



Заседание началось с опозданием на два часа. Выбранный для него зал оказался занят участниками процесса по делу «Лизинг-гранта», приговор которым выносил тот же судья, что посадил Мусина.

Напомним, в сентябре 2021 года Вахитовский райсуд Казани приговорил бывшего министра финансов Татарстана и председателя правления «Татфондбанка» к 12 годам колонии общего режима, признав его виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей. При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд счел недоказанным причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России.

Как выяснило «Реальное время», сам осужденный и его адвокат Алексей Клюкин в своих жалобах оспаривают и размер наказания, и квалификацию деяний. На процессе в районном суде защита соглашалась в полном объеме с обвинением лишь по эпизоду с выдачей кредитов группе компаний «ДОМО». По остальным — предлагала ряд вариантов: смягчить тяжесть деяния, переквалифицировать действия Мусина на фальсификацию финансовой отчетности, причинение имущественного ущерба в отсутствие признаков хищения и неправомерные действия при банкротстве.

По эпизоду с зачетом прав требований ТФБ и «Бинбанка» защита просила обвиняемого оправдать. Суд с этим не согласился.

Часть доводов жалобы Клюкина касается и удовлетворенного судом гражданского иска. А дочь и супруга осужденного не согласны с сохранением ареста на свое имущество в рамках дела.

Гособвинители приговор Мусину не оспаривают. Из представителей общественности на заседание допустили только активиста Дмитрия Бердникова.

Напомним, на прошлой неделе осужденный банкир был арестован по новому делу «Татфондбанка» после предъявления обвинения в злоупотреблении с ущербом на 19 млрд рублей. Расследование второго дела началось еще в мае 2020-го.