В Казани отложили старт нового суда над экс-главой «Интехбанка»

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Новым местом работы экс-председателя правления «Интехбанка» Марселя Зарипова стала компания «Природный источник», где он занял пост замдиректора по развитию. Об этом стало известно сегодня, на заседании Вахитовского райсуда Казани по новому уголовному делу банкира, передает журналист «Реального времени».

На заседание суда обвиняемый пришел в компании с некой дамой и недавно осужденным экс-руководителем «Татагропромбанка» Алексеем Федоровым. Его наказали условным сроком за злоупотребление полномочиями с ущербом 43 млн рублей. На заседание по Зарипову его коллега-банкир заходить не стал.

Процесс над Зариповым пройдет в том же зале, где выносили приговор о 12-летней посадке Роберту Мусину. До оглашения обвинения сегодня не дошли — адвокат Зарипова направил ходатайство о переносе слушаний ввиду занятости в ином процессе. Его клиент поддержал эту просьбу, и суд объявил перерыв до конца августа.

В рамках уголовного дела АСВ предъявило Зарипову гражданский иск на 1,8 млрд рублей. Хотя ущерб по четырем эпизодам злоупотреблений, в которых обвиняют банкира, оценен в 743 млн рублей. По данным источников «Реального времени», потерпевшая сторона желает получить возмещение и по тем эпизодам, которые на предварительном следствии прекратили за сроком давности.

Напомним, за сроком давности Вахитовский суд в 2019 году прекратил первое уголовное дело в отношении бывшего главы «Интеха».

Вкратце напомним детали нового обвинения:

Эпизод 1. «Очистка» от долгов с ущербом 622,9 млн: по версии СК, с 23 марта по 5 августа 2016 года по указанию Зарипова «Интехбанк» перечислил средства ряду подконтрольных организаций (включая «Центр проектного финансирования», «Александрию», «Седьмой причал»), а затем они были аккумулированы на счете ООО «ПСФ «Строительный центр» и пошли на выкуп неликвидных прав требований к ООО «Андан». При этом указанные в договорах обязательства перед банком подконтрольные организации не выполнили, а вся многоступенчатая операция преследовала цель создания видимости очистки от плохих долгов. Предправления обвиняют, что он действовал не в интересах банка, а в целях извлечения выгод и преимуществ сторонней коммерческой организацией, чем способствовал краху «Интеха».

по версии СК, с 23 марта по 5 августа 2016 года по указанию Зарипова «Интехбанк» перечислил средства ряду подконтрольных организаций (включая «Центр проектного финансирования», «Александрию», «Седьмой причал»), а затем они были аккумулированы на счете ООО «ПСФ «Строительный центр» и пошли на выкуп неликвидных прав требований к ООО «Андан». При этом указанные в договорах обязательства перед банком подконтрольные организации не выполнили, а вся многоступенчатая операция преследовала цель создания видимости очистки от плохих долгов. Предправления обвиняют, что он действовал не в интересах банка, а в целях извлечения выгод и преимуществ сторонней коммерческой организацией, чем способствовал краху «Интеха». Эпизоды 2—4. Заведомо невыгодные замены заемщиков по кредитам в 120,2 млн: результатом злоупотребления экс-главы «Интеха» силовики считают сделку от 28 апреля 2016 года, после которой должником по кредиту банка на 25,7 млн стал не частник Габдуллин, а ООО «Новая нефтехимия», которое не могло и не исполнило обязательства по возврату заемных средств. Схожая сделка была совершена 17 октября 2016-го по кредитам «Итеры-Казань» на 21,5 млн — обязанность погашать их перешла к «Трейдкому», но выплат не было, а уступка прав сопровождалась снятием залога. А 22 ноября 2016-го по той же схеме произошла невыгодная замена заемщика ООО «Симург» на ООО «Камелия» по обязательствам перед «Интехом» на 73 млн рублей. Денег банк не получил, право требовать залоговое имущество по договору с «Симургом» утратил.

Ранее в Вахитовский райсуд Казани поступило новое дело осужденного предправления ТФБ Роберта Мусина.