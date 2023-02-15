В Казани обвиняемые в растрате 936 млн рублей банкиры выступили в прениях

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали новые прения по делу бывших руководителей ТФБ и «Тимер Банка» Рамиля Насырова и Айрата Камалова, Как и в первый раз, гособвинитель Татьяна Маслова запросила на двоих 17 лет колонии общего режима — 9 лет Насырову и на год меньше Камалову, а еще штраф — по миллиону рублей на каждого, передает с места журналист «Реального времени».



Сами подсудимые сегодня наотрез отрицали причастность к растрате, указывая на позицию представителя потерпевшего «Тимер Банка» Константина Иванова, чей допрос суд проводил в закрытом режиме. С их слов, потерпевший отказался от гражданского иска и заявил о несогласии с обвинением в части ущерба. Де-факто «невозвратный», по версии обвинения силовиков, долг погашался еще несколько лет, а августе 2021-го был перепродан компании «Нефть Поволжья».

Напомним, первый раз прения по этому делу начались 25 января, однако после выступления прокуроров защита заявила ходатайство о возобновлении судебного следствия ради проведения допросов некоторых свидетелей. И суд ходатайство удовлетворил.

Банкирам вменяют растрату средств «Тимер Банка» на общую сумму 935 млн 889,9 тыс. рублей по сделке за пару месяцев до краха ТФБ, которую силовики считают заведомо невыгодной и убыточной для «Тимера». На момент ее заключения Рамиль Насыров возглавлял Совет директоров «Тимер Банка» и одновременно работал первым заместителем Роберта Мусина, председателя правления «Татфондбанка». Айрат Камалов возглавлял правление «Тимер Банка».

По версии обвинения, подсудимые действовали совместно с главой «Рояла» Рашидом Таймасовым (заочно обвинен и объявлен в международный розыск) и неустановленными лицами.

24 октября 2016 года между ТФБ и «Тимер Банком» был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам «Роял Тайм Групп» (инвестор игорной зоны «Азов Сити», — прим. ред.). При этом кредитный комитет «Татфондбанка» под руководством Рамиля Насырова дал добро на снятие залогового обеспечения по данным кредитам, а совет директоров «Тимера» во главе с тем же Насыровым одобрил сделку между банками по кредитному портфелю «Роял Тайм Групп». В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности почти в 936 млн (включая проценты), стал новым кредитором «Рояла», а компания перестала погашать задолженность и позднее получила статус банкрота, считает сторона обвинения.

При этом, по версии силовиков, ликвидный залоговый актив в виде строящегося здания гостинично-развлекательного комплекса «Янтарное» в Калининградской области «по вексельной схеме с баланса «Роял Тайм Групп» было выведено на аффилированную организацию ЗАО «РТГ-Балтик» (после переименования — АО «Балтик Билдинг Компани»).



Как Насыров пытался заключить «досудебку» со следствием, знаком ли он с «игорным королем» Таймасовым, и почему оба подсудимые считают предъявленную сделку выгодной для банка — в репортаже «Реального времени».