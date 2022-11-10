«За эти действия я уже осужден»: банкир Мусин отрицает новое обвинение на 26,7 млрд рублей

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани огласили обвинение экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. Ввиду объема эта процедура потребовала два дня, сообщила «Реальному времени» помощник прокурора Казани Елена Петрова.



«За эти действия я уже осужден», — сообщил подсудимый свою позицию по делу, подчеркнув, что вынесенный в сентябре 2021 года приговор Вахитовского райсуда Казани «охватывает и вмененный период обвинения по новому делу».

Напомним, еще до вынесения приговора Мусину по шести эпизодам злоупотреблений полномочиями в банке, СК возбудил новое уголовное дело о преступлениях в ТФБ, которое дошло до суда в 2022 году. Бывшего председателя правления банка обвиняют в одном эпизоде злоупотребления с ущербом в 26 млрд 747 млн рублей.

Из оглашенного гособвинителем следует, что речь идет о сделках с 1 марта 2015 года по 15 декабря 2016 года. В сумму ущерба включена непогашенная задолженность на 15 млрд 771 млн рублей по необеспеченным кредитам 35 юрлицам, выданных, как считают в СК и прокуратуре, по указанию Мусина. Деньги давали на сельское хозяйство, покупку ценных бумаг, расширение сетей по продаже электроники. Среди получателей есть уже известные по первому делу Мусина компании — «Казанская сельхозтехника», семейная фирма Мусиных «Аида и Д», «Автохаус», «Автопаркинг» и другие. Однако в новом обвинении фигурируют совершенно другие займы. А еще — факты снятия обеспечения по кредитным обязательствам на 1,2 млрд рублей.

Также в обвинении указаны две сделки с выкупом паев ЗПИФ «ТФБ — рентный инвестиционный фонд» и ЗПИФ «Приволжский» по завышенной стоимости на 3,8 млрд рублей, из которых — 2,36 млрд пришлись на сделку между ТФБ и ПАО «Московский кредитный банк».

Включили силовики в эпизод злоупотребления и букет заведомо невыгодной замены хороших активов плохими:

передача ссудной задолженности ООО «Воронеж-Аква Инвест» и ООО «Логос» в обмен на неликвидные векселя ООО «Новая Нефтехимия» на 1,8 млрд рублей;

невыгодная мена облигаций ПАО «ИФК «Союз» на 2,3 млрд рублей;

обмен ссудной задолженности ООО «Эримэкс» на неликвидные векселя ООО «Служба взыскания «Редут» на 1,5 млрд рублей;

приобретение банком неликвидных ценных бумаг у ООО «Лесное» на 169,2 млн рублей 91 копейку и неликвидных векселей ЗАО «Инвестиционные активы» и ООО «Полюс С» на 99 миллионов.

Как уточняет один из источников «Реального времени», игра с активами была частью политики по сокрытию финансовой ситуации в ТФБ при подаче отчетов регулятору. Чтобы улучшить положение хотя бы в отчетах, неликвидные обязательства плохих заемщиков меняли на пакеты получше, а потом отыграли назад...

Заметим, первый приговор Мусину до сих пор не вступил в силу, а с учетом времени в СИЗО и под домашним арестом осужденный уже отбыл больше половины 12-летнего срока.