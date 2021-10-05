Глава коллекторского агентства «Татфондбанка» попал под взыскание

Взыскали только 16 миллионов из 74

С Эльдара Мамедова, главы некогда одного из крупнейших коллекторских агентств Татарстана, а сейчас обанкроченного ООО «Служба взыскания «Редут», вовсю пытаются взыскать убытки — как выяснило «Реальное время», заявления подавало в том числе Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк». Кредитная организация в свое время была совладельцем и главным клиентом коллекторского агентства, а сейчас является его кредитором.

Всего в Арбитражный суд подано четыре заявления о взыскании с Мамедова убытков в пользу «Редута» на общую сумму 74,4 миллиона рублей. Одобрены только два — всего на 16,3 млн рублей. Самый большой иск, на 10,9 миллиона, связан с тем, что Мамедов заключил в конце октября 2016 года договор уступки права требования к ООО «Торсин-Маркет» и ООО «Три медведя», которые были должны ООО «ТАПБ Инвестиции» (принадлежит «Татагропромбанку», — прим. ред.) 12,7 миллиона рублей. В 2017 году «конкурсник» получил от Мамедова информацию, что сумма составляет как раз 10,8 млн, и включил в массу. Однако денег от обеих компаний дождаться не получится — обе были исключены из ЕГРЮЛ. Исходя из этого, в АСВ считают, что экс-глава коллекторского агентства не принял никаких мер для взыскания долга и причинил убытки.

— Принимая во внимание, что права требования к ООО «Торсин-Маркет» и ООО «Три медведя» были включены конкурсным управляющим в конкурсную массу на основе представленных бывшим руководителем расчетов, подтверждается факт перечисления ООО «Служба взыскания «Редут» денежных средств. Таким образом, нарушения имелись по вине руководителя Мамедова Э.И., допустившего выбытие ликвидного имущества, — говорится в заявлении АСВ.

В АСВ считают, что экс-глава коллекторского агентства не принял никаких мер для взыскания долга. Фото: og.ru

«Не может быть никакого разумного экономического обоснования»

Еще 45,2 млн рублей, которые требовал «Татфондбанк», но не получил, — это разница между рыночной стоимостью прав требования к должникам банка и той, за которую их купил «Редут». Например, коллекторское агентство выкупило долг Насырова Р.И. (фамилия и инициалы совпадают с фамилией и инициалами первого зампредправления ТФБ, — прим. ред.) на 4 миллиона за 40 тысяч. Эту и другие сделки, как считает АСВ, заключил Мамедов и тем самым причинил убытки. Однако Арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления.

Другой случай касался того, что «Редут» в лице Мамедова в июле-августе 2015 года купил у «Тимер банка» и экс-члена советов директоров РЖД и «Россельхозбанка» Артема Аветисяна акции «Модульбанка» на 219,9 миллиона рублей, а в мае 2016 года продал их за 207,1 миллиона.

— В указанном случае показательна ситуация злоупотребления правом со стороны ООО «Служба взыскания «Редут» Мамедова Эльдара Ивадовича. Не может быть никакого разумного экономического обоснования приобретать должнику акции АО «Коммерческий банк «Модульбанк» за 219 999 244 рубля, а по истечении восьми месяцев продать на 12 841 002 рубля дешевле, — указывает АСВ.

Однако доводы агентства тоже не убедили суд. Конкурсный управляющий «Редута» Сухроббек Басыров отказался от комментариев.

Кредитная организация в свое время была совладельцем и главным клиентом коллекторского агентства, а сейчас является его кредитором. Фото: Роман Хасаев

У «Редута» есть «наследник»

Служба взыскания «Редут» была создана в 2011 году и до краха ТФБ являлась одним из известных и больших коллекторских агентств. Среди других клиентов числились «ИнтехБанк», «Татагропромбанк», «Тимер банк» и банк «Советский».

В июле 2017 года «Редут» выбыл из госреестра коллекторов после краха «Татфондбанка». А через месяц ООО «Новая нефтехимия», бенефициаром которого является экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, подало иск о банкротстве коллекторского агентства, который в сентябре был одобрен. В конце сентября суд продлил срок конкурсного производства до 21 декабря, а судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении процедуры банкротства должника назначил на 10 января 2022 года.

До 2014 года, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем «Редута» был «Татфондбанк», далее владельцами стали структуры Мамедова, последняя из которых, ООО «АБ1», уже ликвидирована вследствие банкротства. Сам Мамедов был руководителем коллекторского агентства с марта 2014-го по июнь 2017 года, после чего стал его ликвидатором до назначения конкурсного управляющего.

Преемником агентства стало ООО «Редут» — компания зарегистрирована 23 марта 2017 года, а ее основным владельцем является Айрат Садыков, бывший гендиректор ООО «АБН» — а оно является дочкой Госжилфонда при президенте РТ. Это коллекторское агентство действующее, за прошлый год оно получило выручку в 563 миллиона и убыток в 3 миллиона.

Дарья Пинегина