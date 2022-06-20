В суде Казани огласят приговор экс-руководителю «Татагропромбанка»

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани ждут выхода из совещательной комнаты судьи Айрата Галлямова — он должен огласить приговор по делу бывшего врио председателя правления «Татагропромбанка» Алексея Федорова. В прениях обвиняемый просил об оправдании, а прокурор — о посадке на 4 года в колонию общего режима, сообщает журналист «Реального времени».



Расследование этого дела СК начал в 2018-м, в 2019-м Федоров предстал перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации с причинением тяжких последствий.

Бывшему врио предправления вменяют невыгодную для банка сделку по переводу задолженности по невозвратному кредиту 43,7 млн рублей с казанской рекламной фирмы «БиТиЕл» (позднее — «БТЛ-Сервис») на оптовую компанию по торговле мясом «Чистопольская заря». По версии обвинения, именно он подписал соответствующий договор в январе 2017 года, но при этом был расторгнут договор поручительства по кредиту с учредителем фирмы «БиТиЕл» Андреем Корсаковым. Данные сделки по итогам разбирательств в арбитраже признали неправомерными.

Фото: «Реальное время»/ Инна Серова (Федоров — в центре с адвокатом и супругой)

В прениях гособвинитель запросил для Федорова реальное наказание в 4 года колонии общего режима. Сам банкир настаивал на невиновности и отсутствии ущерба по сделке для банка. Утверждал, что возглавлял Татарский аграрно-промышленный банк лишь пять месяцев — до апреля 2017-го, а в период выдачи кредита лишь выполнял прямые указания прежнего председателя правления Айрата Хайдарова и председателя совета директоров Рамиля Насырова.

Тем временем в Вахитовский суд поступили материалы трех новых дел казанских банкиров.

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