В Казани начинается новый суд над экс-главой банка «Спурт» Евгенией Даутовой

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский суд Казани приступает к рассмотрению второго уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями в банке «Спурт». Его возбудили в СК против Евгении Даутовой после ее освобождения по УДО по первому делу.



Комментировать свое дело перед началом процесса «Реальному времени» она не стала. Также назвала преждевременным выражение своей позиции по поводу текущей ситуации на заводах КЗСК.

Банкиру инкриминируют три эпизода преступлений с общим ущербом 890 млн рублей, один из которых — с тяжкими последствиями. Все они так или иначе связаны с кредитованием Казанского завода синтетического каучука и «КЗСК-Силикон», где Даутова была председателем совета директоров. После прекращения ВЭБом поддержки этих проектов «частно-государственного партнерства» вся кредитная нагрузка по модернизации одного завода и строительству второго легла на «Спурт».

На вопрос председательствующего судьи, когда подсудимую уведомили о дате сегодняшнего заседания, она сказала: «На день рождения — 27 июня». «Поздравили?» — уточнил судья. «Нет», — отвечала обвиняемая.

В заявлении о возбуждении дела от АСВ юристы указывали на признаки хищения в банке, следствием эта версия была проверена и отвергнута.

В данный момент на заседании оглашают обвинительное заключение.

Фабула нового обвинения выглядит так:

Эпизод 1. Невозвратные займы 712 млн на КЗСК и «КЗСК-Силикон». По версии обвинения, с 5 сентября 2013 года по 6 февраля 2017 года Даутова умышленно, вопреки интересам банка «Спурт», в целях извлечения выгод и преимущества в виде финансирования принадлежащих ей ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и ОАО «КЗСК-Силикон» выдала кредиты десятку подконтрольных компаний, в том числе «прописанных» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Кредиты были направлены на финансирование нефтехимического комплекса, но привели к образованию невозвратной задолженности в 712 млн рублей, снижению нормативов достаточности собственных капиталов банка.

Эпизод 2. Кредит для погашения займа на 100 миллионов. Злоупотреблением со стороны предправления банка в СК считают выдачу в августе — сентябре 2016 года кредитов на 100 млн рублей компании «Торговля и Логистика», что не вела реальной финансово-хозяйственной деятельности. Вся полученная сумма ушла на погашение задолженности по равнозначному кредиту ООО «Уфимское производственное предприятие», выданного «Спуртом» в 2016 году. На момент сделки в «УПП» уже началось конкурсное производство, но имелись активы, которых не было у нового, технического заемщика...

Эпизод 3. Займы самой себе на 78,1 млн рублей. Также в обвинении Даутовой указаны шесть кредитов самой себе, выданные банком с 14 февраля по 9 марта 2017 года на суммы от полутора до 23 млн рублей каждый. Общий ущерб «Спурта» оценен в 78,1 млн рублей. Однако следствием установлено, что деньги не обналичивались и технически банк даже не покидали, то есть ни о каком выводе активов речь не идет.

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Ирина Плотникова