В Казани осужденному банкиру Роберту Мусину предъявили новое обвинение на 19 млрд рублей

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Приволжский райсуд Казани избрал меру пресечения уже осужденному экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. На днях ему предъявили новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в банке с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщают несколько источников «Реального времени».



По одним данным, Мусину вменяют злоупотребления на 41,2 млрд рублей, по другим — сумма финансовых претензий в ходе следствия снизилась до 19 млрд. Второе уголовное дело ВИП-банкира связано преимущественно с выводом залогов. Поскольку все такие сделки подкреплены документами, фактические обстоятельства обвиняемый признает. Такую же позицию он занимал в ходе расследования по первому делу, категорически отрицая лишь мотив — причинение крупного ущерба и доведение ТФБ до банкротства.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому арест до 10 апреля.

Представляющий интересы Мусина в этом деле адвокат пока не комментирует позицию защиты.

Напомним, уже на будущей неделе по итогам рассмотрения апелляционных жалоб может вступить в силу приговор банкиру по первому делу. В сентябре 2021-го Вахитовский райсуд Казани наказал его 12 годами колонии общего режима, признав виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей. При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд исключил причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России.

Инициированный сотрудниками СК арест не позволит отправить осужденного в колонию даже после вступления приговора в силу. Он останется в СИЗО на период проведения необходимых следственных действий.

Фото: realnoevremya.ru

О возбуждении нового дела ТФБ стало известно еще в мае 2020-го. На старте расследования в преднамеренном банкротстве, фальсификации отчетности, злоупотреблении и растрате в особо крупном размере подозревали неких неустановленных должностных лиц ПАО «Татфондбанк», а предварительный ущерб АСВ и силовиками оценивался в 41,2 млрд рублей.

Ирина Плотникова