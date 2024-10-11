В суде Казани представитель АСВ рассказал о карьере телохранителя Роберта Мусина

Фото: Ирина Плотникова

Накануне на прениях в Вахитовском суде Казани представитель АСВ Константин Головко полностью поддержал позицию прокуратуры в части наказания Роберта Мусина 9 годами лишения свободы за злоупотребление полномочиями на 26,7 млрд рублей и назначения ему путем частичного сложения сроков с первым приговором 16 лет колонии общего режима.



Кроме того, Головко в интересах потерпевшей стороны сделал акцент на оценке связей ТФБ и лично бывшего председателя правления и бенефициара с 23 техническими компаниями, через которые уходили миллиарды ТФБ. Речь о сделках, попавших во второе дело Мусина.

В частности, было озвучено: учредителем обанкротившейся компании «Актив центр» с пропиской в вышеназванном ТЦ являлся Олег Ломовцев, параллельно занимавший должность начальника отдела по взысканию задолженности в департаменте по правовым вопросам и работе с активами ТФБ. А в 2005—2009 годах этот руководитель был личным телохранителем Роберта Мусина, что подтверждается его показаниями, сообщил суду Головко. Тот же Ломовцев числится единственным владельцем компании «Лесное» , банкрота ГК «Триумф», а также директором и совладельцем уже ликвидированного ООО «Умная электроника» — из группы компаний «ДОМО».

Кроме того, Головко назвал техническими организациями таких заемщиков ТФБ, как «Активные технологии» и «Татинк-Финанс», где учредителем выступал помощник предправления банка Динар Нугманов, назначенный на эту должность лично Мусиным. Нугманов на следствии подтверждал, что хозяйственной деятельности «его» компания не вела, других сотрудников в ней не было, а где она находилась, чем занималась — ему неизвестно.

«Финансовую деятельность этой и других технических организаций сопровождало ООО «Учет.ру», — подчеркнул юрист АСВ, напомнив показания ряда директоров-номиналов, что лишь подписывали документы и получали 5—30 тысяч рублей в качестве доплаты к основному заработку.



Также Головко в своей речи цитировал показания членов бывшей команды Мусина — зампредов Рамиля Насырова, Розы Якушкиной, Вадима Мерзлякова и других, что без согласования с ныне подсудимым и осужденным крупные сделки по выдаче кредитов, снятию залогов и замене хороших активов «плохими» не совершалась.

На следующем заседании слово в прениях предоставят защите.

Напомним, Роберт Мусин вину признает лишь частично — в ущербе на 4,5 млрд рублей, но считает, что дважды за доведение до банкротства одного и того же банка судить его нельзя.