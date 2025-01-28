Ливо психовал, Пустозеров мстил Уфе, а «Ак Барс» испортил юбилейный матч тренера «Салавата»

«Зеленое дерби» закончилось победой «барсов» в овертайме

«Ак Барс» третий раз в сезоне обыграл в Казани «Салавата Юлаева» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этот раз игра получилась упорнее, чем было в начале января. Вместо тогдашних 5:1, встреча продлилась до овертайма, где казанцы оказались сильнее — 4:3. Как «Ак Барс» едва не упустил победу в юбилейном для тренера «Салавата Юлаева» матче — читайте в материале «Реального времени».

Месть бывшего

«Ак Барс» активно начал матч, с первых минут навязав сопернику жесткий хоккей. Такая игра стала результативной уже в самом старте периода. Семен Кошелев запрессинговал за воротами защитника гостей Никиту Зоркина, который ошибся с передачей на партнера и вывел шайбу прямо на пятачок, откуда Алексей Пустозеров в одно касание вонзил ее в сетку — 1:0.

Для форварда «Ак Барса» этот гол стал первым в карьере в ворота «Салавата Юлаева». Именно из уфимского клуба нападающий перешел в декабре и в своем дебютном «зеленом дерби» за «барсов» отметился заброшенной шайбой. Сам Пустозеров не стал заострять внимание на этом событии.

— Не придавал этому особое значение, чтобы меня не отвлекало. Когда ты испытываешь что-то личное к сопернику, это мешает немного. Хотел забить и в прошлой игре против «Сибири», и в следующей хочу, но хорошо, что сегодня получилось. А эмоции идут изнутри, это важная шайба для меня и команды, — сказал после игры Пустозеров.

Между тем «Ак Барс» буквально организовал штурм ворот Александра Самонова и к пятой минуте уже вел по броскам — 7:0. На ударную позицию выкатывался Никита Лямкин, но бросок оказался не точен. Спустя мгновение имел возможность забить Александр Барабанов, а Артем Галимов в следующей атаке не добил шайбу с пятака.



Ближе к концовке периода «Салават Юлаев» отодвинул игру от своих ворот — во многом из-за большинства, в котором отличиться гостям не удалось. Но преимущество казанцев сошло на нет. «Юлаевцы» были намного активнее, чаще бросали. Однако реально опасных моментов создать не получилось, как и забить. На перерыв команды отправились с нулями на табло.

Невроз Ливо

В отсутствии опасности у ворот Мифтахова сказалось поведение лидера «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо. Лучший снайпер сезона проводит великолепный отрезок в чемпионате. В трех предыдущих матчах турнира канадец забросил шесть шайб и перед игрой в Казани был отмечен лигой в тройке звезд прошедшей недели. Но вот начало «зеленого дерби» у него не задалось.

Ливо откровенно психовал, уходил в раздевалку, бил калитку на скамейке запасных. Невроза добавляли арбитры, закрывавшие глаза на мелкие прихваты, падения и иные нарушения.

Постарались и хоккеисты «Ак Барса», раз за разом находившие канадца силовым приемом. Хотя после матча Анвар Гатиятулин не стал признаваться в особом подходе к лидеру «Салавата».



— Внимание к Ливо? Нет, мы заострили внимание на всех лидерах соперника, просили играть плотнее, не давать им времени, потому что это мастеровитые игроки. Наши ребята это и делали, — сказал Гатиятулин.

Возможно, Ливо чересчур желал себя проявить перед возможными будущими работодателями. Летом у хоккеиста заканчивается контракт с «Салаватом Юлаевым», логично, что в преддверии игры в Казани прошли слухи об интересе к нему со стороны «Ак Барса». Об этом говорить еще рано, но определенным образом повлиять на игрока такие разговоры вполне могли.

В итоге Ливо все-таки отличился — во втором периоде, после красивой комбинации. Только весь матч в свой актив канадец записать не может, «Ак Барс» хорошо прикрыл лидера «Салавата».

Все решилось в овертайме

Начало второго и третьего периодов получилось одинаковым. Во-первых, и там и там на старте удалился защитник «Ак Барса» Алексей Марченко, а со стороны «Салавата» их лидеры — Александр Хмелевски и Джошуа Ливо. Команды свои возможности не реализовали, а сама игра, во-вторых, выдалась рваной с многочисленными ошибками с обеих сторон.

Все менялось к середине каждого из периодов. Во втором голом расшевелил игру Артем Галимов. Форвард казанцев вошел в зону уфимцев, бросил из-под защитника, а Самонов не удержал шайбу, которая закатилась в ворота — 2:0. Всего через две минуты разница в счете вернулась к минимальной. Тодд отдал на дальнюю штангу, где Ливо в одно касание отправил в сетку — 2:1.

В третьем периоде активизировались первыми гости. Михаил Науменков бросил издали, Лямкин и Мифтахов не разобрались с отскоком, в отличие от Хмелевского, добившего шайбу в ворота — 2:2. Уже через четыре минуты гости впервые в матче вышли вперед. Мифтахов неудачно сыграл за воротами, пас перехватил Хмелевский, который отдал на Данила Алалыкина, а тот отпасовал на Науменкова, мощно отправившего шайбу в сетку — 2:3. Гатиятулин взял тайм-аут, который поспособствовал выходу команды из кризиса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Надо было взять небольшую паузу и напомнить команде то, о чем договаривались перед игрой. Ребята — молодцы, они правильно отреагировали и одержали победу, — заявил Гатиятулин.

Шанс отыграться для «Ак Барса» пришел почти сразу. И казанцы свою возможность использовали. Соперник удалился, а «барсы» сравняли счет. Дмитрий Яшкин выиграл борьбу на пятаке Самонова и добил шайбу в ворота — 3:3.

В следующей же атаке удаление заработали хозяева. Правда, в большинстве «Салавата Юлаева» наиболее реальный момент забить случился у «барсов». Галимов и Барабанов убежали в контратаку, где последнему не хватило совсем немного, чтобы снова вывести казанцев вперед.

В итоге все решилось уже в овертайме. В дополнительное время больше моментов снова имели «барсы», но шайба все никак не заходила в ворота. Точка в матче была поставлена за 42 секунды до финальной сирены. Барабанов в сложной ситуации сохранил шайбу, сделал передачу на Степана Фальковского, бросок — гол и победа со счетом 4:3.

«Готовимся к плей-офф»

По окончании матча Анвар Гатиятулин подчеркнул напряженность и эмоциональность поединка. По словам тренера, «Ак Барс» здорово отреагировал после двух подряд пропущенных шайб в третьем периоде.

— Напряженный матч, с интригой до последней секунды. До определенного момента все складывалось в нашу пользу, повели в счете. Но быстро дали сопернику почувствовать уверенность, пришлось отыгрываться. Ребята здорово отреагировали на ситуацию, переломили ход матча, реализовали свои моменты. «Зеленое дерби» — много говорить не стоит. Много эмоций, в какой-то момент соперник чуть прибавил, мы стали ошибаться, и к ним вернулась уверенность, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А вот Виктор Козлов, для которого этот матч стал юбилейным, 200-м у руля «Салавата Юлаева», посетовал на некоторую усталость команды.



— Проблемы со свежестью, третья игра выездной серии. Ожидать, что мы будем доминировать весь матч, не стоило. Знал, что придется играть и в обороне, и в атаке. «Ак Барс» гнали трибуны, мы хорошо держали натиск. По сезону мы готовимся к плей-офф. Сегодня был хороший тест, ребята поняли, что будет в плей-офф и как надо играть, — резюмировал Козлов.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы:

1:0 Пустозеров (01:49)

2:0 Галимов (Журавлев, Фальковский, 33:41)

2:1 Ливо (Тодд, Хафизуллин, 35:45)

2:2 Хмелевский (Ремпал, Науменков, 46:23)

2:3 Науменков (Алалыкин, Хмелевский, 50:57)

3:3 Яшкин (Барабанов, Галимов, 54:26, 5х4)

4:3 Фальковский (Барабанов, Семенов, 64:18)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 31 января в Тольятти с «Ладой». «Салават Юлаев» отправится на выезд в Омск, где 29 января сыграет с «Авангардом».

Между тем «Ак Барс» не смог перегнать уфимцев в турнирной таблице Востока. В активе казанской команды стало 64 очка, а «Салават Юлаев» за счет поражения в овертайме набрал 65-й балл.