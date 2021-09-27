Приговор Мусину: экс-главу ТФБ не оправдали по эпизоду с уступкой прав на 2,7 млрд рублей

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Вахитовский райсуд Казани признал виновным бывшего предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина в третьем эпизоде дела о злоупотреблениях полномочиями. Речь об уступке «Бинбанку» 13 декабря 2016 года прав требований по выданным ТФБ кредитам на 2,7 млрд рублей в обмен на облигации самого ТФБ, сообщает журналист «Реального времени».



Подсудимый банкир и его защитник Алексей Клюкин настаивали на оправдании по данному эпизоду. В частности, ссылались на примирение с АСВ по данной сделке в арбитражном суде.

В ходе процесса представитель потерпевшего АСВ исключил размер ущерба по данному эпизоду из гражданского иска к подсудимому.

«Доводы подсудимого по его оправданию суд считает несостоятельными», — отразил в приговоре судья Наиль Камалетдинов.

Судом установлено: выгоду от сделки получил лишь «Бинбанк» — вместо ожидаемых убытков ему передали активы на 2,7 млрд — требования по кредитным долгам «Сувар Девелопмента», «Автомакияжа», «Сувар отеля», «Краснодар Девелопмента» и «Тандем Д», а еще позволили избавиться от имевших признаки неплатежеспособности облигаций.

Из показаний представителя АСВ следовало: если бы этой сделки не было, «Бинбанк» оказался бы в списке кредиторов третьей очереди.

В то же время, по мнению председательствующего, тяжкие последствия от несоразмерной сделки не наступили, поэтому действия Мусина по этому эпизоду переквалифицированы с ч.2 на ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Также из объема обвинения исключены ссылки на причинение вреда обществу и интересам государства и личной выгоды для подсудимого.

Ранее Вахитовский райсуд Казани признал Мусина виновным еще по двум эпизодам дела.

В данный момент идет оглашение деталей четвертого эпизода. Все новости по делу — в спецсюжете «Реального времени».