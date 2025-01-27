«Североатлантический циклон принес просто страшную оттепель»: в Татарстан вернутся дожди и морось

Какая погода ждет татарстанцев и какие опасности угрожают озимым посевам

Фото: Динар Фатыхов

После недолгих морозов в Татарстан вернулись положительные температуры, утверждают метеорологи. Ближайшая неделя станет аномально теплой с незначительными осадками. Озимым культурам недавнее похолодание не помешало: опасных агрометеорологических явлений в республике не фиксировалось, сообщил «Реальному времени» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь. О том, надолго ли в регион вернулось тепло и не рано ли расслабляться фермерам, — в материале «Реального времени».



«И в семидесятых, и в восьмидесятых, и в девяностых, и в двухтысячных хотя бы один-два раза наблюдались такие январи»

После отрицательных температур, наблюдавшихся в Татарстане на прошлой неделе, столбики термометров днем снова поднялись выше нуля. Последствия не заставили себя ждать: к примеру, Дирекция парков и скверов Казани уже объявила о закрытии катка в парке «Черное озеро» до наступления устойчивых холодов. В связи с повышением температуры и погодными условиями, которые могут негативно повлиять на состояние льда, катание становится небезопасным.

Ближайшая неделя для жителей республики станет аномально теплой, сообщил «Реальному времени» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь. Дневные температуры будут слабоположительными, порядка +1... +2 градусов, а ночные — слабоотрицательными, или составят около нуля. Это превышает норму примерно на 10 градусов.

По словам Гоголя, татарстанцев ожидают несущественные осадки в виде дождя, мокрого снега и мороси. На дорогах будет сохраняться гололедица.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Обыватели считают, что у нас не было таких январей. Но на самом деле и в семидесятых, и в восьмидесятых, и в девяностых, и в двухтысячных хотя бы один-два раза [наблюдались] январи с подобным среднемесячным температурным фоном, даже с несколько более высоким, — рассказал эксперт.

«Это только кажется, что снега выпадало мало»

По словам Гоголя, положительная температурная аномалия наблюдалась в январе и ранее. Так, первая декада месяца была теплее нормы в среднем на 6—7 градусов. Напомним, в Казани за этот период обновилось аж два температурных рекорда. 3 января максимальная температура воздуха составила +3,2 градуса против зафиксированных в 1920 году +2,7 градуса. 8-го она составила 2,6 градуса, превысив установленный в 1990-м рекорд в 2,2 градуса. Вторая декада месяца была теплее нормы на 4—6 градусов. Позже в республику все-таки пришли морозы: ночь на 23 января стала самой холодной за прошедший период календарной зимы.



— На прошедшей неделе погода нашего региона определялась антициклоном, поэтому у нас было очень высокое давление и температурный фон пришел к более-менее климатическому. Но он уже практически ушел на юго-восток. Его сменил североатлантический циклон, который принес на европейскую часть России просто страшную оттепель. В Москве +6 градусов будет на этой неделе, сплошные температурные рекорды, — объяснил климатолог Юрий Переведенцев.

Реальное время / realnoevremya.ru

Что касается осадков, на текущий момент их выпало не так уж и мало, подчеркнул Феликс Гоголь. В первой декаде января зафиксировали 33 мм осадков, во второй декаде — девять. Средние многолетние значения в разных районах варьируются от 30 до 46 мм. Соответственно, уже сейчас можно сказать, что норма в январе будет достигнута, а возможно, и перевыполнена. «Это только кажется, что снега выпадало мало, потому что он подтаивал и уплотнялся», — отметил начальник Гидрометцентра.

«Складывается пестрая картина по высоте снежного покрова»

Этой зимой не раз звучали опасения о том, как теплая погода отразится на озимых. В частности, похолодание на прошлой неделе грозило образованием снежной корки. К счастью, негативный прогноз не оправдался. Опасные агрометеорологические явления в Татарстане не зафиксированы и в ближайшие декады не ожидаются, заверил Феликс Гоголь.

— Единственное, что могу сказать: на озимые культуры, которые сейчас находятся под снежным покровом, все-таки негативно воздействует повышенный температурный фон в республике. Сахар на дыхание расходуется в повышенном режиме. Это не очень хорошо, но не критично на данный момент, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, неделю назад об этой проблеме предупреждал и Гидрометцентр России. Он прогнозировал ухудшение условий для зимовки озимых культур на европейской части страны в ближайшее время из-за аномально теплой погоды, которая приводит к непродуктивному расходу сахаров на дыхание у озимых.

В норме высота снежного покрова в районах Татарстана составляет от 15 до 35 см. Хватает ли озимым снега этой зимой? «В республике складывается достаточно пестрая картина по высоте снежного покрова», — говорит Феликс Гоголь. По данным проведенной 20 января снегосъемки, на западе Татарстана высота снежного покрова составляет всего 2 см, на юго-западе — 12—14 см, а на востоке, юго-востоке доходит и вовсе до 44—45 см.

«С изменением погоды должны меняться и агротехнические мероприятия»

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров опасается также болезней зерновых.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Воздействие снежной плесени, возможность заболевания другими болезнями у озимых, конечно, возрастает в связи с теплой погодой и расходом сахара. Сахар предохраняет растение от замерзания межклеточных связей. Если его мало и наступили морозы, то межклеточные связи разрываются и растение гибнет, — добавил он.

Кроме того, по его мнению, высокие для зимы температуры могут привести и к интенсивному развитию вредителей. Это опасно уже для яровых культур, которые будут высеивать весной и летом. Так что фермерам предстоит скрупулезная работа, считает Байтемиров.



Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— С изменением погоды должны меняться и агротехнические мероприятия. Поэтому ученым, наверное, сейчас надо предложить те или иные варианты, которыми сельхозтоваропроизводители всех форм собственности могли бы воспользоваться, чтобы сохранить озимые и вести весенние полевые работы, — добавил председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий.

