В Казани суд прекратил дело с ущербом 2,4 млрд рублей за сроком давности

Сегодня Вахитовский райсуд Казани провозгласил решение по делу инвесткомпании «ТФБ Финанс» с ущербом на 2,3 млрд рублей и 1746 потерпевшими. Пятерка обвиняемых в злоупотреблении полномочиями не получит судимости и наказания — уголовное преследование прекращено ввиду истечения шестилетнего срока давности. Вину никто из них не признал, отмечает журналист «Реального времени».



Срок давности не является реабилитирующим основанием, так что за потерпевшими сохраняется право обращения с гражданскими исками к фигурантам дела. Сегодня эти иски суд оставил без рассмотрения.

Напомним, обвинения были предъявлены бывшим зампредам «Татфондбанка» — Вадиму Мерзлякову и Сергею Мещанову, директору ИК «ТФБ Финанс» Тимуру Вальшину, а также — Рустаму Тимербаеву и Илнару Абдульманову, работавшим одновременно в ТФБ и «ТФБ Финанс». На старте расследования все они были арестованы, однако позже мера пресечения была изменена на более мягкую, а первоначальное обвинение — в мошенничестве — переквалифицировано на злоупотребление.

По версии СК и прокуратуры, в феврале 2016-го обвиняемые «организовали недобросовестное консультирование» вкладчиков банков в отделениях ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ПАО «Тимер Банк», предлагая им стать клиентами «ТФБ Финанс» и вложить деньги в новый инвестиционный продукт, но информацию о высоких рисках до вкладчиков не доводили, а условия договора и обязательства консультанты трактовали с искажением. В результате средства потерпевших инвестировались в невостребованные на рынке биржевые облигации самого ТФБ.

Переквалификация обвинения по более мягкому составу УК обернулась тем, что уже на старте судебного процесса срок давности привлечения к ответственности истек. Защита заявила ходатайство о прекращении дела по этим, нерабилитирующим основаниям. Гособвинители не были против. В отличие от потерпевших — они стали настаивать на возврате дела в прокуратуру Татарстана и СК для предъявления фигурантам нового-старого обвинения, считая, что стали жертвами обмана. К слову, срок давности по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) составляет 10 лет.

Однако рассмотрение ходатайств защиты и потерпевших было отложено ради соблюдения процедуру — в суде несколько месяцев оглашали несколько томов обвинения. После чего председательствующий по делу судья Артем Идрисов удалился в совещательную комнату и сегодня озвучил свое решение — вводную и резолютивную части. Большую часть времени заняло перечисление всех потерпевших по делу.

Потерпевшие намерены обжаловать результат процесса.