В суде Казани АСВ просят объяснить, почему не оспаривается продажа активов «КЗСК-Силикон» с дисконтом в 15 раз

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Новый поворот в уголовном деле экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой. Сегодня в Вахитовском суде Казани ее адвокаты заявили ходатайство о новом допросе представителя АСВ, представляющего потерпевший банк. Защиту интересуют обстоятельства заведомо невыгодной для кредиторов сделки, которую АСВ не оспаривает, передает из суда журналист «Реального времени».



К вопросам защиты представитель АСВ Ильназ Багаутдинов оказался не готов.

Адвокат Ринат Файзрахманов поинтересовался у него, известно ли представителю потерпевшего, что в августе 2022 года имущество недостроенного «КЗСК-Силикон», в который было вложено 6,4 млрд рублей, было продано всего за 395 млн, тогда как лишь ФНС — первоочередной кредитор — выставило «Силикону» требование по уплате налогов на 500 млн рублей. «Получается, кредиторы не получат ничего», — констатировал защитник.

Багаутдинов кивнул — о сделке знает. Далее прозвучал вопрос адвоката: «Сделку по продаже этого имущества почему не оспариваете?» Представитель АСВ посовещался со своим коллегой в зале (как позже выяснилось, это был некто Мусин, представитель «Спурта», участвующий в арбитражных спорах о привлечении руководства банка к субсидиарной ответственности) и заявил: «Мы ходатайствуем об отложении допроса. На данный вопрос я не могу ответить».

Новый поворот в уголовном деле экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой. realnoevremya.ru

Мусин взял слово и уточнил суду, что доверенности представлять потерпевшего в рамках уголовного дела у него нет, но есть просьба от имени банка «Спурт» — отложить заседание и предоставить список интересующих защиту вопросов. «Мы к следующему заседанию развернутые ответы подготовим. Для подготовки необходимо время и изучение дополнительных материалов», — пояснил этот представитель «Спурта».

Защита была против — с момента той неоспариваемой сделки с 15-кратным дисконтом прошел почти год, и позиция у АСВ должна была быть сформирована еще до ее заключения. «Если человек не подготовился — это плохо. Значит, нужен другой. А мы вопросы готовить не будем, на то здесь и состязательность сторон. Из одного вопроса вытекает другой», — заявил Файзрахманов.

Далее выяснилось, что вопросы по продаже активов «КЗСК-Силикон» прежнему представителю АСВ в этом деле Рамису Абянову на старте процесса не задавали — продажа состоялась позже его допроса.

Ввиду неготовности Багаутдинова судья Ильдар Салихов решил вызвать на новый допрос Абянова и отложил заседание на 25 июля.

Есть просьба от имени банка «Спурт» — отложить заседание. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Напомним, ранее в ходе судебного допроса подсудимая Евгения Даутова раскрыла обстоятельства беспрецедентного демпинга на торгах по имуществу «КЗСК-Силикон». Сделка на 395 млн рублей состоялась, несмотря на наличие инвестора, который был готов полностью закрыть долги КЗСК и «КЗСК-Силикон» и купить имущество за 6 млрд рублей ради достройки завода, чья продукция так нужна оборонной промышленности, авиации, флоту.

В ценах сегодняшнего дня годовая выручка «КЗСК-Силикон» могла составить 17 млрд рублей, а разница между доходами и расходами — 4 млрд рублей, сообщала суду экс-председатель правления банка «Спурт». И при желании в ее рассказе можно было услышать основания для возбуждения уголовного дела о беспрецедентном рейдерском захвате.

Напомним, все обвинения против Даутовой связаны с кредитованием Казанского завода синтетического каучука и «КЗСК-Силикон». После прекращения ВЭБом поддержки этих проектов «частно-государственного партнерства» вся кредитная нагрузка по модернизации одного завода и строительству второго легла на «Спурт». Обвинение выдвинуто по трем эпизодам злоупотребления полномочий с общим заявленным ущербом 890 млн рублей. По двум из них уже истек срок давности.

Вину подсудимая не признает.