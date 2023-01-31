В суде Казани оглашают обвинение по делу «ТФБ Финанс» на 2,3 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как сообщает журналист «Реального времени», в Вахитовском райсуде Казани началось оглашение объемного обвинения по делу 1 746 вкладчиков инвестиционной компании «ТФБ Финанс» с ущербом в 2,3 млрд рублей. В речи гособвинителя Руслана Байбикова прозвучало: организатором и руководителем преступной группы силовики считают бывшего зампреда «Татфондбанка» Вадима Мерзлякова.



Ранее в суде огласили ходатайство потерпевшей Наили Зиятдиновой о возврате материалов дела прокурору и следователям. Она не согласна с предъявленным пятерым подсудимым обвинением в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), полагая, что их действия образуют более тяжкий состав двух преступлений — мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 4 ст. 159 и ч.2 ст. 201 УК РФ).

Зиятдинова утверждала, что лично столкнулась с обманом сотрудников «Татфондбанка», которые ввели ее в заблуждение: при оформлении сделки о передаче вклада в доверительное управление не сообщили, что действуют от иного юрлица, не предоставили сам договор, дали ложную информацию о возможных рисках и скрыли ключевую информацию о результатах проверки Центробанка в кредитном учреждении.

— От меня был не только укрыт факт предбанкротного состояния банка, но и была дана ложная информация о великолепном прохождении кредитным учреждением всех проверок ЦБ, — сообщила вкладчица.

Гособвинитель Руслан Байбиков отметил, что несогласие с квалификацией не является основанием для возврата дела судом. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Остальные потерпевшие в зале ее ходатайство поддержали. Однако гособвинитель Байбиков отметил, что несогласие с квалификацией не является основанием для возврата дела судом, и саму оценку верности либо неверности предъявленного обвинения на данном этапе, без рассмотрения дела по существу, дать невозможно.

Адвокаты подсудимых отметили, что основанием для возврата прокурору и на допрасследование могут стать только процессуальные нарушения в тексте обвинительного заключения и просили оставить ходатайство без рассмотрения.

Вадима Мерзлякова обвинение считает организатором и руководителем преступной группы. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В итоге председательствующий судья Артем Идрисов приобщил позицию потерпевшей Зиятдиновой и обещал дать оценку ходатайству позже. После чего напомнил — в суд поступили письменные ходатайства от подсудимого Сергея Мещанова и адвоката Натальи Митусовой в интересах Вадима Мерзлякова о прекращении дела за сроком давности. Перейти к их обсуждению участники процесса планируют после оглашения текста обвинения.

В случае удовлетворения ходатайств о прекращении до рассмотрения дела по существу и оценки верности предъявленного обвинения суд просто не дойдет.

Напомним, на скамью подсудимых отправлены бывшие заместители председателя правления «Татфондбанка» — Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, а также директор ИК «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, а также Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов, работавшие одновременно в ТФБ и «ТФБ Финанс». Вину они не признают.

На скамье подсудимых слева направо — Мещанов, Тимербаев, Вальшин и Абдульманов со своим адвокатом

По версии СК и прокуратуры, в феврале 2016-го обвиняемые «организовали недобросовестное консультирование» вкладчиков банков в отделениях ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ПАО «Тимер Банк», предлагая им стать клиентами «ТФБ Финанс» и вложить деньги в новый инвестиционный продукт. При этом, как считают в СК и прокуратуре, вкладчикам не сообщили о высоких рисках, а условия договора и обязательства трактовались консультантами искаженно. В результате средства потерпевших инвестировались в невостребованные на рынке биржевые облигации самого ТФБ.