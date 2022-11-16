Приговор изменить и освободить: осужденный Роберт Мусин выступил в Верховном суде Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде РТ прошли новые прения по жалобам на приговор экс-главы «Татфондбанка». Осужденный к 12 годам колонии общего режима Роберт Мусин настаивает на оправдании его по одному эпизоду и более мягкой квалификации других, передает с заседания журналист «Реального времени».

В своей речи банкир напомнил — по первому эпизоду дела с кредитованием группы компаний «ДОМО» он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем отзыв лицензии и банкротство банка.

— В качестве причины указывается долг в 17 млрд рублей. Судом установлены два обстоятельства. Первое — в приговоре указано: задолженность «ДОМО» имелась до моих так называемых злоупотреблений — по разным данным она составляла от 10 до 12 млрд. Второе — мои действия заключались в сокрытии уже имеющейся задолженности и ее искусственной реструктуризации. Таким образом, сумма, образовавшаяся до 1 января 2013 года (когда Мусин возглавил банк в качестве предправления, — прим. ред.), вменена мне незаконно, — сообщил осужденный и далее предложил квалифицировать его действия по данному эпизоду как фальсификацию финансовой отчетности кредитной организации.

По мнению бывшего председателя правления ТФБ, суд не учел, что после 1 января 2013-го долги «ДОМО» перед банком росли лишь в части начисленных процентов.

— Я работал над созданием видимости более благоприятного положения, старался, чтобы показатели банка выглядели так, чтобы добиться его санации, а не отзыва лицензии, — настаивает осужденный и напоминает — одной лишь реструктуризацией его работа не заканчивалась — привлекались субординированные депозиты.

Свои действия по трем эпизодам за декабрь 2016-го Роберт Мусин просил оценивать не как злоупотребление полномочиями, а неправомерные действия при банкротстве. По этим эпизодам он и его адвокат Алексей Клюкин просили переквалификации и прекращения ввиду истечения сроков давности.

Также солидарно осужденный и защитник настаивали на оправдании по эпизоду с зачетом прав требований между ТФБ и «БинБанком» на 2,7 млрд рублей и предлагали считать отбытым наказание по эпизоду «ДОМО».

Представитель потерпевшего «Татфондбанка» Юрий Пиягин просил признать приговор законным, а в жалобах заинтересованных лиц по снятию ареста с имущества — отказать. В частности, указывал — попавшие под арест активы дочери банкира Аиды Гилязовой просто не могли быть приобретены ею самостоятельно.

Ирина Плотникова