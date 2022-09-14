Процесс по банкиру Мусину вновь отложат — заболел судья

Сегодняшнее заседание Верховного суда Татарстана по жалобам на приговор экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина не состоится по объективным причинам. На больничный ушел один трех судей апелляционной коллегии по этому делу, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

С момента первого заседания по данному делу в апелляции прошло уже семь месяцев.

Ожидалось, что свое решение Верховный суд РТ огласит еще в апреле — на 27-е число суд назначил выступление осужденного с последним словом, однако с подачи прокуратуры возобновил судебное следствие. Далее в процессе был объявлен трехмесячный перерыв. До новых прений не дошли и в июле — отложили заседание в связи с подачей апелляционной жалобы компании «Эколенд», которая оспаривала приговор Мусину в части сохранения ареста на один из участков. А в августе заболел адвокат осужденного.

Напомним, приговор банкиру был вынесен почти год назад — его оглашение завершилось 29 сентября 2021-го. Вахитовский райсуд Казани признал Роберта Мусина виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей и наказал 12 годами колонии общего режима. А еще взыскал с осужденного 23 млрд 300 млн рублей.

Приговор так и не вступил в силу — защита добивается оправдания по одному из эпизодов и переквалификации обвинения еще по четырем — с последующим прекращением трех эпизодов за сроком давности и существенным смягчением наказания.



К сегодняшнему дню бывший председатель правления «Татфондбанка» и бывший министр финансов Татарстана отсидел больше половины срока и вновь оказался на скамье подсудимых по новому делу.