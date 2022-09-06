Верховный суд Татарстана отменил продление ареста топ-менеджеру ТФБ Насырову

Верховный суд Татарстана признал незаконным решение о продлении срока ареста бывшему казанскому банкиру Рамилю Насырову на полгода. Материал направлен в райсуд на пересмотр, однако сам бывший первый зампред правления «Татфондбанка» и экс-председатель совета директоров «Тимер Банка» оставлен под стражей до 20 сентября.

Таково решение апелляционной инстанции, передает с места журналист «Реального времени».

За решеткой Насыров находится вот уже полтора года — его и бывшего главу «Тимер Банка» обвиняют в растрате с ущербом для «Тимер Банка» под миллиард. Вину оба не признают.

На заседании Верховного суда обвиняемый обратил внимание на то, что инкриминируемые ему действия относятся к сфере предпринимательской деятельности и его содержание под стражей незаконно.

«Договор цессии (фигурирующий в материалах уголовного дела, — прим. ред.) является инструментом предпринимательской деятельности, он был направлен и привел к извлечению банком дохода и получению прибыли», — отметил Рамиль Насыров по видео-конференц-связи с СИЗО-1 Казани.

С его слов, на допросе в декабре 2021 года представитель потерпевшего «Тимер Банка» прямо подтвердил предпринимательский характер данной сделки и получение дохода от нее. «Сказал, что претензий к нам, обвиняемым, не имеет и что мы не оказывали давление на сотрудников банка и не препятствовали расследованию», — добавил бывший топ-менеджер ТФБ.



Накануне Вахитовский райсуд Казани отказался возвращать материалы дела в прокуратуру по ходатайству защиты и назначил дату рассмотрения дела по существу.

Арест Камалову и Насырову райсуд продлил еще 8 августа — по видео-конференц-связи с московским изолятором, поскольку дело поступило в Казань еще в конце июля. Фигурантов этапировали лишь на прошлой неделе.

По версии следователей МВД РФ, в 2016 году «Татфондбанк» уступил «Тимер Банку» права требования по восьми кредитам компании «Роял Тайм Групп» Рашида Таймасова за 935,9 млн рублей. Эту сумму следствие считает похищенной.

Фигуранты вину не признают. Первоначально их подозревали в особо крупном мошенничестве, но после передачи материалов из МВД Татарстана в центральный аппарат претензии квалифицировали как растрату.