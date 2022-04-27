Роберту Мусину остался месяц до «экватора» — он отсидел почти 6 лет

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

Не стал выступать с последним словом в Верховном суде Татарстана осужденный экс-глава «Татфонфондбанка» Роберт Мусин. Он поддержал предложение прокурора о возобновлении судебного следствия ради заявления нового ходатайства, для подготовки которого попросил время для консультации с адвокатом, передает с заседания журналист «Реального времени».



С инициативой вернуть процесс назад первой сегодня выступила представитель прокуратуры Наталья Кожевникова. Она заявила о необходимости исследовать в суде апелляционной инстанции ряд экспертиз по уголовному делу. Стороны не возражали. Судебная коллегия возобновила следствие по делу, а это значит, что в процессе предстоят и повторные прения сторон.

Фото: realnoevremya.ru

В данный момент в Верховном суде Татарстана огласили две почерковедческие экспертизы, из которых следует, что подписи на приобщенных к делу Мусина договорах залога векселя и на заключении кредитного комитета поддельны. Причем речь идет о подписях сотрудников банка.

Напомним, Мусин и его адвокат оспаривают как квалификацию деяний, так и наказание, назначенное Вахитовским райсудом Казани. Тогда как прокуратура считает приговор законным.

В сентябре 2021-го райсуд наказал банкира 12 годами колонии общего режима, признав его виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей. При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд исключил причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России. А еще взыскал с осужденного 23 млрд 300 млн рублей.

Жена и дочь Мусина, а также конкурсники компаний «ТФБ-стратегия», «Новая нефтехимия», «МР-холдинг» и «МР-Девелопмент» просили Верховный суд РТ отменить арест, наложенный еще следствием на их имущество. Представитель потерпевшего АСВ категорически возражал, указывая на отсутствие у близких Мусина доходов на приобретение большого пакета недвижимости в Татарстане и Москве и спорность сделок, по которым аффилированные с осужденным компании получили право претендовать на арестованное имущество.

Из назначенного срока осужденным отбыта почти половина — 5 лет и 11 месяцев, с учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом.