Дело «ТФБ-Финанс» с ущербом на 2,3 миллиарда рублей дошло до суда

Следственные органы СК России по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых татарстанцев, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий. Фигурантами дела выступают два бывших заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, бывший директор ООО «Инвестиционная компания ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, а также два бывших начальника управлений этих организаций.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемые организовали недобросовестное консультирование вкладчиков банков в отделениях ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ПАО «Тимер Банк». Однако вкладчикам не сообщили о высоких рисках, а договор для ознакомления им не предлагался и его условия трактовались консультантами искаженно. Фигуранты продавали имевшиеся у «Татфондбанка» невостребованные на рынке биржевые облигации.

Фото: Максим Платонов

Пострадавшими стали 1746 граждан — вкладчиков банков. Ущерб от действий злоумышленников составил 2,3 миллиарда рублей.

Причастность к совершению преступления обвиняемые не признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Татарстан оказался лидером по количеству зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 285 Уголовного кодекса России, — «злоупотребление должностными полномочиями». Такие данные приводит Генпрокуратура по итогам января — сентября 2022 года.

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Елизавета Пуншева