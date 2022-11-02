Верховный суд Татарстана возобновил и вновь остановил процесс по жалобам на приговор Роберта Мусина

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

Сдвинулся с мертвой точки сегодня апелляционный процесс по жалобам на прошлогодний приговор экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. Из назначенного Вахитовским судом Казани срока банкир уже отсидел почти 6 лет и 8 месяцев — с учетом нормы о зачете времени в СИЗО и под домашним арестом, передает журналист «Реального времени» из Верховного суда Татарстана.



Еще в апреле этого года рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Мусину дошло в Верховном суде РТ до последнего слова. Однако с подачи прокуратуры уголовная коллегия возобновила судебное следствие и с тех пор не сдвинулась со стадии рассмотрения ходатайств. При этом в процессе объявили перерывы от 1 до 3 месяцев ввиду болезни адвоката, одного из судей и сезона отпусков.

Новую попытку притормозить процесс до рассмотрения гражданского дела нового собственника арестованного имущества Брагиной коллегия сегодня отклонила. Впрочем, далее появились новые основания для объявления перерыва: райсуд восстановил право на обжалование фирмы «Эколенд» — собственника арестованной земли, и это решение уже обжаловал зампрокурора РТ. Однако ни новое постановление суда, ни апелляционное представление большинство участников апелляционного процесса не получили.

В связи с чем Верховный суд вновь объявил перерыв в деле — на сей раз на 2 недели.

Напомним, приговор оспаривают сам банкир, его дочь, жена и адвокат, а также представители компаний, чье имущество остается под арестом по данному делу. В сентябре 2021 года Вахитовский райсуд Казани признал Роберта Мусина виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей и наказал 12 годами колонии общего режима. А еще взыскал с осужденного 23 млрд 300 млн рублей.

С июня стоит на паузе и процесс Вахитовского райсуда Казани по новому уголовному делу Роберта Мусина. Обвиняемому в злоупотреблении полномочиями с ущербом 26,7 млрд рублей лишь продлили арест до 6 декабря, но до оглашения обвинения дело так и не дошло — судья дважды уходил на больничный и один раз в совещательную комнату по другому делу, болел и защитник Мусина.