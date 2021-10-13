Приговор банкиру Мусину оспорили его жена, дочь и конкурсник

Фото: «Реальное время»

В Вахитовский райсуд Казани поступили еще четыре апелляционных жалобы на приговор экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. Вслед за своим адвокатом приговор оспорил сам осужденный банкир — его жалоба была направлена по почте из СИЗО, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Также с итоговым решением суда по делу не согласны бывшая супруга банкира Лидия Мусина, его дочь Аида Гилязова и конкурсный управляющий «Новой нефтехимии» Артур Зайнутдинов. Эти податели жалоб не являются участниками судебного разбирательства, однако не согласны с приговором в части ареста имущества аффилированных с осужденным лиц.

Напомним, 28 сентября Вахитовский суд завершил оглашение приговора банкиру, признав его виновным в шести эпизодах злоупотребления полномочиями, в том числе — двух с тяжкими последствиями. По двум эпизодам невозвратных кредитов на 133,7 и 253 млн рублей Мусина освободили от наказания за истечением срока давности, по совокупности других дали 12 лет колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.