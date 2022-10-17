Огласка обрушит акции?: суд засекретил допрос потерпевшего из «Тимер Банка» по растрате на миллиард

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова (на фото — представитель банка Иванов)

Только что из зала Вахитовского райсуда Казани удалили журналистов — он принял решение о проведении допроса представителя потерпевшего из «Тимер Банка» в закрытом режиме, согласившись, что в ходе допроса может быть затронута банковская тайна, передает с заседания журналист «Реального времени».



Напомним, суд рассматривает уголовное дело о растрате на 935,9 млн рублей, в которой обвиняют бывших руководителей ТФБ и «Тимер Банка» Рамиля Насырова и Айрата Камалова. Заочное обвинение предъявлено и главе «Роял Тайм Групп» Рашиду Таймасову, покинувшему Россию еще до возбуждения дела.

Примечательно, что сам представитель банка Константин Иванов против СМИ не возражал, оставил этот вопрос на усмотрение суда. Против поначалу не был и гособвинитель. Сказал: «На усмотрение суда». Но через несколько секунд поправился: «Считаю возможным провести закрытое судебное заседание».

Ходатайство о переводе процесса в закрытый режим заявила адвокат Ирина Князева в защиту Насырова. Она отметила, что допрос представителя потерпевшего банка в присутствии СМИ чреват разглашением третьим лицам сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну. Речь об информации по вкладам и операциям клиентов банка. О солидарности с коллегой заявил адвокат Юрий Некрасов, защитник Камалова. Он считает, что огласку может получить информация не только по тем сделкам, которые обвинение считает противоправными, но и данные о добросовестных клиентах и собственниках имущества, в частности третьем лице — «Балтик Билдинг компани».

Бывший зампред «Татфондбанка» и председатель совета директоров «Тимер Банка» Рамиль Насыров поддержал защитников. Он отметил, что в ходе слушаний будут затронуты данные «Тимер Банка» и «Ак Барс» Банка, которые являются эмитентами ценных бумаг, и предположил: «Оглашение сведений может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг».

Председательствующий по делу судья Руфина Газизова постановила — ходатайство удовлетворить частично, удалив журналистов с допроса Иванова, но при этом разрешив присутствие при допросах иных свидетелей, чьи показания не затрагивают банковскую тайну.

Родственников подсудимых суд поначалу забыл удалить из зала, однако позже закрытый режим распространили и на них.

Отметим, что ранее адвокаты обвиняемых неоднократно заявляли — потерпевший банк на финише предварительного следствия поменял позицию в части причинения ущерба, нет и претензий к обвиняемым.

Ирина Плотникова, фото и видео автора