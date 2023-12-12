«Я осуждена незаконно»: суд Татарстана частично оправдал экс-главу «Спурта» Евгению Даутову

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Прокуратуре Татарстана не удалось добиться отмены либо ужесточения приговора для бывшего председателя правления банка «Спурт» и экс-главы совета директоров компаний ОАО «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой. Последняя настаивала на своей невиновности, называла приговор незаконным и необоснованным. И Верховный суд РТ согласился с ней, правда, лишь по одному из трех эпизодов дела, передает с заседания суда журналист «Реального времени».



Данный эпизод Верховным судом был прекращен за отсутствием состава преступления — речь о злоупотреблении полномочиями по сделке на 100 млн рублей с передачей обязательств по кредиту Уфимского производственного предприятия компании «Торговля и логистика». Также апелляционная инстанция исключила из приговора отказ районного суда Казани в удовлетворении исковых требований АСВ, заменив эту фразу строчкой, что иск оставлен без рассмотрения. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Даутова и ее адвокат Ринат Файзрахманов в апелляции просили о вынесении оправдательного приговора. Юристы АСВ были не согласны с отказом в удовлетворении гражданского иска на 890 млн рублей после таких же отказов в арбитражных судах. Ну а сторона обвинения настаивала на отмене приговора ввиду несогласия с переквалификацией самого тяжкого эпизода обвинения и последующим освобождением экс-банкира от наказания за сроком давности. В прениях казанского суда прокуратура запрашивала 6 лет лишения свободы.

realnoevremya.ru

Рассмотрение апелляционных жалоб растянулось на несколько заседаний. На прошлом стороны выступили в прениях. Сегодня Верховный суд РТ предоставил осужденной последнее слово, где она вновь заявила о невиновности. Она напомнила, что сегодня Россия празднует 30-летний юбилей Конституции РФ, и подчеркнула, что одним из положений Основного закона страны является защита и поддержание устойчивости рубля со стороны Банка России. По мнению Даутовой, предсказать, что в 2014-м ЦБ отойдет от этой нормы финансово-кредитной политики и объявит курс рубля плавающим, она не могла. Просчитать такой политический риск и заложить его в инвестиционный проект, рассчитанный на 7 лет, не смогла и правительственная комиссия.

«Я ничего не украла. Я хотела сохранить оборонное предприятие. Да, кризис глобальный был — бежали тысячи вкладчиков... Когда отозвали лицензии «Татфондбанка», «Интехбанка», «Татагропромбанка», я и коллектив, считаю, сделали все, чтобы сохранить и банк «Спурт», и завод. Но мы не нашли понимания и поддержки ни в одной из уважаемых госкорпораций. Завод до сих пор не построен и вряд ли будет построен», — с горечью заявила Верховному суду РТ Евгения Даутова.

Напомним, в сентябре 2023 года Вахитовский райсуд Казани признал Евгению Даутову виновной по трем эпизодам злоупотребления полномочиями в банке с ущербом на общую сумму 890 млн рублей, назначил по каждому по 1 году лишения свободы и освободил от наказания ввиду истечения шестилетнего срока давности по этим преступлениям. Такое решение стало возможно после переквалификации первого эпизода дела с части 2 на менее тяжкую часть 1 статьи 201 УК РФ. В приговоре судья Ильдар Салихов указал, что вменяемая по первому эпизоду выдача кредитов на прямое и косвенное кредитование «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» на сумму 712 млн рублей (23% от собственного капитала «Спурта») не могла повлечь тяжкие последствия в виде банкротства кредитного учреждения, как полагали сотрудники СК и прокуратуры.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В то же время райсуд отверг доводы обвиняемой и защиты на то, что вменяемые сделки совершались в интересах возврата ранее выданных кредитов и достройки стратегического оборонного предприятия «КЗСК-Силикон» на фоне финансового кризиса, двукратного роста сметы и отказа госкорпорации ВЭБ.РФ от исполнения обязательств по кредитованию проекта в рамках частно-государственного партнерства. Вместо помощи «Спурт» получил отзыв лицензии и банкротство, та же участь постигла действующий завод КЗСК и недостроенный «КЗСК-Силикон». В последний было вложено 6,4 млрд рублей, однако с закрытых торгов все активы этого предприятия, включая земли и оборудование, продали за 395 млн рублей. При наличии инвестора, готового выкупить долги двух заводов и вложиться в достройку.



При оценке тех же обстоятельств и сделок в арбитражных процессах суды не нашли основания для привлечения Даутовой к субсидиарной ответственности.

Что осужденная говорила о заинтересантах своего дела и распиле имущества заводов, о чем просил прокурор и представитель АСВ — в материале «Реального времени».