Под арестом по делу Мусина остались активы жены, дочки и хлебобараночный комбинат в Казани

Сегодня Верховный суд Татарстана предупредили об угрозе обрушения зданий бывшего хлебобараночного комбината в центре Казани. Такое заявление на заседании по жалобам на приговор Роберту Мусину сделала представитель холдинга «МР Девелопмент» Мельникова, передает журналист «Реального времени».



Мельникова настаивала на том, чтобы Верховный суд снял арест с двух зданий и проходной комбината на улице Нариманова, уверяя, что вот уже несколько лет эта мера препятствует разбору аварийных зданий. Также представитель «МР Девелопмент» уверяла, что Роберт Мусин «прекратил свое участие» в данной компании и более не имеет с ней никаких юридических связей. Данное утверждение поспешил опровергнуть представитель потерпевшего банка Пиягин. Прямо во время заседания он загрузил данные ЕГРЮЛ по «МР Девелопмент» и обнаружил — юридически осужденный остается ее хозяином.

Ранее под арест по делу экс-главы «Татфондбанка» указанные нежилые здания, а также два земельных участка попали несколько лет назад, еще в ходе предварительного следствия. При вынесении приговора банкиру в сентябре 2021-го Вахитовский суд Казани арест сохранил, предлагая направить имущество для погашения требований гражданского иска АСВ к Мусину.

Сегодня Верховный суд Татарстана согласился с сохранением всех арестов по приговору бывшему главе ТФБ. В том числе — по 23 объектам имущества жены и дочери осужденного, а также арестованным заграничным счетам компании Barg AG.



Попытка самого осужденного и его адвоката аннулировать приговор в части удовлетворения гражданского иска оказалась неудачной. В результате девятимесячного рассмотрения дела в апелляции приговор изменился лишь в части назначенного срока в колонии общего режима — Мусину скинули 1 год.

