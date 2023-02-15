Эта сделка спасла «Тимер Банк»: как ставленник Мусина «громил» в суде версию о растрате под миллиард

Бывшие топы ТФБ и «Тимера» Рамиль Насыров и Айрат Камалов в прениях просили о полном оправдании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С «игорным королем» Рашидом Таймасовым не знаком, денег, имущества либо выгод от него не получал, но активно сотрудничал со следствием и даже добровольно отдал силовикам все пароли от своих гаджетов. Об этом сегодня в Вахитовском райсуде Казани заявил бывший председатель совета директоров «Тимер Банка» и бывший первый зампред правления «Татфондбанка» Рамиль Насыров. А еще поделился мнением, что именно та сделка, за которую прокуроры просят его посадки на 9 лет, на деле помогла «Тимеру» избежать отзыва лицензии. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Как Насыров не получил «досудебку»



Сегодня в Вахитовском райсуде Казани повторно стартовали прения по делу о растрате в «Тимер Банке» 936 млн рублей. Еще 25 января сторона обвинения заявила о доказанности вины банкиров и запросила для них 17 лет колонии — 9 лет для Рамиля Насырова и 8 — для бывшего председателя правления «Тимер Банка» Айрата Камалова со штрафами каждому в 1 млн рублей. Однако до выступления защиты черед тогда не дошел — суд удовлетворил ходатайство адвокатов о возобновлении судебного следствия ради допроса свидетелей.

Допрос был проведен, и сегодня перед началом прений гособвинитель Татьяна Маслова уточнила у банкиров, признают ли они вину, какую позицию занимали по рассматриваемой судом сделке от 24 октября 2016 года и кто был ее инициатором? Вину оба отрицали.

— Я считал это целесообразным, — пояснял Камалов, сообщая, что поскольку сделка заключалась на сумму свыше 10% уставного капитала «Тимер Банка», то принимать решение по ней был вправе уже не он, а совет директоров. Также он сообщил, что инициатора не знает, как не знал тогда и о снятии залогового обеспечения по выданным в ТФБ кредитам ООО «Роял Тайм Групп», которое после договора уступки между банками стало должником «Тимер Банка».

На тот же вопрос Рамиль Насыров ответил так — документ для заседания совета директоров ему прислал корпоративный секретарь «Тимер Банка». И забегая чуть вперед уточнил, что по результатам арбитражных разбирательств та самая сделка признана законной.

Старший помощник прокурора Вахитовского района Маслова поинтересовалась, с какой целью Насыров на старте расследования обращался к следствию с ходатайством о заключении досудебного соглашения. Тот отвечал, что сам документ такого соглашения готовится силовиками. С его слов, ходатайство имело место вскоре после его задержания и ареста в феврале 2020 года, на тот момент вспомнить детали сделки почти пятилетней давности было сложно, а потому «первые показания были скудными и опирались на объем документов от следователя». Значительно позднее с помощью адвокатов уточнил и детали арбитражных процессов и новую позицию потерпевшего банка, а тогда «досудебное соглашение было единственным инструментом сотрудничества со следствием».

— Вам разъясняли, что по условиям соглашения вы должны были признавать вину? — продолжила допрос гособвинитель.

— Нет, мне разъяснили обратное — что мое соглашение не связано с тем, признаю ли вину...

По ходатайству адвоката банкира Ирины Князевой в суде огласили отказ следствия в заключении той самой «досудебки», вынесенный в октябре 2021 года. В качестве обоснования в документе указывалось: Насыров обязался предоставить сведения о совершении преступления иными лицами, Камаловым и Таймасовым, и признать вину в предъявленном обвинении, однако следствие уже располагает достаточными доказательствами в отношении указанных лиц...

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани повторно стартовали прения по делу о растрате в «Тимер Банке» 936 млн рублей

Адвокат Юрий Некрасов в интересах подсудимого Камалова спросил у Насырова, кто поручил ему подписывать договор уступки прав требований со стороны «Татфондбанка». «Сейчас затрудняюсь ответить. Но собственником обоих банков являлось ООО «Новая нефтехимия», насколько мне известно, и собственник [против сделки] не возражал», — отвечал тот, подчеркнув, что благодаря предпринятым шагам «Тимер» стал единственным «выжившим» банком группы ТФБ.

Прокурор снова просит 17 лет со штрафом 2 млн на двоих

Речь прокурора в прениях заняла от силы 10 минут. Насыров в свою защиту выступал почти 50.

Вкратце напомним, двум банкирам вменяют растрату средств «Тимер Банка» на общую сумму 935 млн 889,9 тыс. рублей по сделке за пару месяцев до краха ТФБ, которую силовики считают заведомо невыгодной и убыточной для «Тимера». На момент ее заключения Рамиль Насыров возглавлял Совет директоров «Тимер Банка» и одновременно работал первым заместителем Роберта Мусина, председателя правления «Татфондбанка». Айрат Камалов возглавлял правление «Тимер Банка».

По версии обвинения, подсудимые действовали совместно с главой «Рояла» Рашидом Таймасовым (заочно обвинен и объявлен в международный розыск) и неустановленными лицами.

24 октября 2016 года между ТФБ и «Тимер Банком» был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам «Роял Тайм Групп» (инвестор игорной зоны «Азов Сити», — прим. ред.). При этом кредитный комитет «Татфондбанка» под руководством Рамиля Насырова дал добро на снятие залогового обеспечения по данным кредитам, а совет директоров «Тимера» во главе с тем же Насыровым одобрил сделку между банками по кредитному портфелю «Роял Тайм Групп». В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности почти в 936 млн (включая проценты), стал новым кредитором «Рояла», а компания перестала погашать задолженность и позднее получила статус банкрота, считает сторона обвинения.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

При этом, по версии силовиков, ликвидный залоговый актив в виде строящегося здания гостинично-развлекательного комплекса «Янтарное» в Калининградской области «по вексельной схеме с баланса «Роял Тайм Групп» было выведено на аффилированную организацию ЗАО «РТГ-Балтик» (после переименования — АО «Балтик Билдинг Компани»).

В повторных прениях позиция обвинения по наказанию осталась прежней — все те же 17 лет в колонии общего режима на двоих со штрафами каждому в 1 млн рублей. Представитель прокуратуры Татьяна Маслова считает доказанной вину Камалова и Насырова в особо крупной растрате с использованием служебного положения и в составе группы. Она напомнила суду: юруправление «Тимер Банка» выступало против заключения договора уступки с ТФБ по кредитам «Роял Тайм» и других компаний, вошедших в периметр данной сделки, а свидетели из числа бывших сотрудников двух банков сообщали, что «именно Насыров дал указание на подготовку документов по снятию залогового обеспечения» по данным кредитам и подписал протоколы одобрения сделки со стороны аж двух банков.

Также Маслова со ссылкой на свидетелей сообщила суду, что предправления «Тимер Банка» Айрату Камалову докладывали о снятии залогов по тем самым кредитам и что он сам был инициатором вынесения вопроса по сделке с ТФБ в повестку заседания совета директоров.

Представитель прокуратуры просила зачесть в срок отбытого наказания время ареста с 18 февраля 2021 года из расчета день за полтора. Технически на этой неделе будет 2 года со дня их заключения под стражу, юридически — можно считать отбытыми уже 3 года.

Насыров: «Отказ от договора цессии повлек бы отзыв лицензии «Тимер Банка»

Если вкратце, то в своем выступлении бывший зам Роберта Мусина и его ставленник в совете директоров «Тимер Банка» просил о вынесении оправдательного приговора, указывая, что нет доказательств ни существования преступной группы, ни владения им лично каким-либо имуществом «Тимера», ни самого факта хищения. При этом в случае установления судом каких-либо преступных действий Рамил Насыров просит считать таковые злоупотреблением полномочиями без тяжких последствий (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Не озвучивая при этом очевидный факт — срок давности за данное преступление уже истек...

Остановимся на самых ярких моментах речи подсудимого.

С его слов сам оспариваемый в уголовном деле договор был заключен в интересах «Тимер Банка», чтобы сократить его зависимость от финансовых ресурсов ТФБ и выполнить план финансового оздоровления, одним из пунктов которого значился такой — увеличение доли кредитов физическим и юридическим лицам.

Насыров напомнил: финансовая зависимость «Тимера» заключалась в том, что представленные в 2014-м году госкорпорацией АСВ займы в 10 млрд сроком на 6 и 10 лет были размещены именно на счетах в «Татфондбанке». Который к третьему кварталу 2016-го уже имел серьезные проблемы.

— В результате заключения сделки от 24 октября 2016 года «Тимер Банк» получил право требования по кредитам 1 и 2 категории качества — это наивысшая категория, и использовал для оплаты размещенные в ТФБ средства межбанковского кредита на сумму 2,9 млрд, чем сократил свою зависимость от «Татфондбанка» на указанную сумму, — подчеркнул подсудимый. — В условиях четвертого квартала 2016 года и состоявшегося краха ТФБ заключение договора цессии фактически позволило сохранить банку лицензию, избежав полного краха, и успешно выполнить план финансового оздоровления.

Опровергая версию обвинения о безвозмездности и невозвратности кредитов на момент заключения сделки, банкир сослался на данные независимых проверок экспертов Нацбанка РТ и уполномоченного из Банка России, что на день заключения договора и даже позднее риски невозврата средств по заемщику «Роял Тайм Групп» оценивались в 1% от суммы договора, и сам кредит был отнесен во вторую категорию качества. И даже письмо АСВ от 24 апреля 2017 года подтверждало отсутствие признаков невозвратности и низкие риски.

Насыров напомнил: финансовая зависимость «Тимера» заключалась в том, что представленные в 2014-м году госкорпорацией АСВ займы в 10 млрд сроком на 6 и 10 лет были размещены именно на счетах в «Татфондбанке»

Также Насыров сослался на проведенную в арбитражном процессе в 2018 году экспертизу о рыночной стоимости прав требования по тому договору на 24 октября 2016-го. Эксперт оценил сделку в 2 млрд 827 млн рублей при цене договора в 2 млрд 921 млн рублей. Эту разницу суд счел несущественной — 3,4%. Причем оценка проводилась без учета стоимости залогового имущества. Подсудимый подчеркнул, что представитель ответчика, «Тимер Банка», в арбитраже и на судебном допросе по уголовному делу сообщал — кредиторам в результате сделки ущерб на дату ее заключения не причинен, сам договор заключен в рамках обычной хозяйственной деятельности банка.

— С заключением договора «Тимер Банк» избавил себя от необходимости формировать резерв на возможные потери, — заметил бывший глава совета директоров. — Отказ от заключения договора цессии повлек бы за собой отзыв лицензии «Тимер Банка».

«Я никогда не был знаком с Таймасовым»

Далее подсудимый Рамиль Насыров привел цифры о погашении кредитов «Рояла» в 2016—2018 годах на общую сумму 1 млрд 360 млн рублей (340 млн — плановые платежи, 518 млн — погашение задолженности со счета «Рояла» в ТФБ в декабре 2016-го, 506 млн рублей — полное погашение долга в результате заключения «Тимер Банком» договора уступки прав требования к «Роял Тайм Групп» (РТГ) в пользу ООО «Нефть Поволжья»). Последний договор был заключен 16 августа 2021 года — уже в период следствия по данному делу. При этом банк-кредитор, по данным Насырова, владел информацией, что имущества должника «РТГ» — 24 участка в Татарстане и гостинично-развлекательный комплекс за 1,2 млрд в Калининграде — достаточно для полного погашения требований кредиторов, но «сделка с дисконтом» была необходима для привлечения средств до окончания конкурсного производства.

Арестованный банкир затронул и вопрос целевого использования кредита, заявив, что выделенные средства пошли, как и планировались, на строительство гостинично-развлекательного комплекса в игорной зоне «Янтарная», который был построен и поставлен на баланс должника, «Рояла», по цене 1,2 млрд рублей. Отчуждения кредитов и имущества в пользу Таймасова и третьих лиц обвиняемый не усматривает.

Также он считает — в деле нет никаких доказательств его корыстной заинтересованности в сделке и существования «устойчивой преступной группы»:

— Никаких выплат от «Роял Тайм» и Таймасова я никогда не получал, ни в форме зарплаты, ни иных. Никогда не пользовался их кредитными средствами... Я никогда не был знаком с Таймасовым. Не являлся владельцем долей в его компании или аффилированным лицом. А с Камаловым был знаком только по работе. Таким образом, опровергается версия о существовании устойчивой группы. Никому из свидетелей о существовании таковой и наличии каких-то неформальных связей неизвестно.

По мнению подсудимого, если бы такие связи существовали, следствие смогло бы получить и представить в суд доказательства. В том числе из его служебной и личной переписки, ведь обыски с выемками проходили и в банках, и дома: «У меня изъяли телефоны, планшеты, ноутбуки. Я добровольно отдал все пароли. Все изучено. Ничего не выявлено», — сообщил Насыров суду.

«Слово «невозвратные» используется в тексте 12 раз, но долг не становится невозвратным»

В свою очередь, бывший глава правления «Тимер Банка» Айрат Камалов заявил суду, что в период его руководства собственники банка менялись — был ТФБ, потом АСВ, теперь банк «Российская финансовая корпорация», который контролируется «Ростехом». Претензии возникли лишь у последнего собственника, и то после того, как конкурсный управляющий «Татфондбанка» в интересах своих кредиторов стал оспаривать заключение договора цессии за пару месяцев до краха ТФБ, желая вернуть на баланс кредитные активы заемщиков, в том числе «Нэфис Косметикс» и «Краснодар Девелопмент».

По мнению Камалова, инициатором того договора цессии он не мог выступать по одной причине: из пяти попавших в сделку уступки заемщиков ранее работал лишь с ООО «Сувар Девелопмент», другие в «Тимере» не кредитовались.

В свою очередь, бывший глава правления «Тимер Банка» Айрат Камалов заявил суду, что в период его руководства собственники банка менялись

— Я утверждаю — все это было сделано в интересах «Тимер Банка», — заявил подсудимый, отмечая, что по итогам договора уступки долг банка перед ТФБ сократился в 2,5 раза и, соответственно, снизились риски вложений для вкладчиков «Тимера». — Если бы не было договора цессии, средства [«Тимер Банка»] остались бы [на счетах] в ТФБ и убытки возросли бы значительно... Если говорить совсем просто — то ущерба нет. «Тимер Банк» продал долг и в суде его представитель заявил — с обвинением не согласен, но обвинение считает — ущерб существует и называет долг невозвратным, — комментирует ситуацию Камалов. — Слово «невозвратные» используется в тексте постановления о предъявлении обвинения 12 раз, но от этого долг не становится невозвратным.

По мнению Айрата Камалова, обвинение запуталось и ошибочно считает служебную записку из юридического управления профессиональным суждением о качестве долга. «Как так получается, что мы смотрим на одни и те же документы, а приходим к разным выводам?» — задался вопросом подсудимый.

Завтра в прениях намерены выступить адвокаты подсудимых Ирина Князева и Юрий Некрасов.