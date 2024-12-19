Экс-главу «Татагропромбанка» осудили за кредиты на 1 млрд

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани огласили приговор Алексею Федорову, назначенному и.о. предправления «Татагропромбанка» за несколько дней до технического дефолта и ввода временной администрации в «Татфондбанке». Вахитовский райсуд наказал его 3 годами лишения свободы условно с испытательным в 2 года, посчитав доказанным злоупотребление полномочиями с ущербом для банка в 1 млрд 55 млн рублей, — передает с места корреспондент «Реального времени».

В качестве дополнительного наказания осужденному установили запрет на руководящие должности в коммерческих организациях.

В последнем слове Федоров просил об оправдании. Утверждал — занять высокий пост не стремился, о тайной картотеке неисполненных обязательств в ТФБ и «Интехбанке» не знал, риски выдачи новых и пролонгации старых кредитов этим банкам-партнерам аналитики «Татагропрома» оценивали на одном уровне со специалистами ЦБ. О том, что руководители партнеров скрывали реальное положение дел путем перекачки новых кредитов на погашение старых через группу «технических» компаний, стало известно уже в ходе арбитражных процессов, — отмечал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Адвокат подсудимого Александр Шишляев подчеркивал — показания против его клиента дал лишь бывший председатель правления Айрат Хайдаров, который 5 декабря 2016-го увеличил лимиты кредитования для ТФБ и «Интеха» и спешно оставил свою должность.

Защита также указывала на ошибки в тексте обвинения в части несуществующей статьи закона о банкротстве и намеренном сокращении с 14 до 7 дней срока неисполнения кредитной организацией обязательных платежей в бюджеты, что служит индикатором предбанкротного состояния.

В свою очередь гособвинитель Артем Николаев просил отправить обвиняемого в колонию общего режима на 6 лет.

По версии СК и прокуратуры, банкир злоупотребил полномочиями, пытаясь поддержать активами ТАГПБ тонущие «Татфондбанк» и «Интехбанк». С 6 по 14 декабря 2016 года эти кредитные учреждения получили новые займы от банка-партнера и пролонгацию старых договоров. Такое рискованное размещение ликвидных активов привело ТАГПБ к невозможности исполнения собственных обязательств перед кредиторами, включая 4,5 тысячи граждан и частных предпринимателей, то есть к банкротству.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Старший помощник прокурора Вахитовского района напомнил — мониторинг выходов в Сеть с компьютеров сотрудников «Татагропрома» показал — они и Федоров неоднократно открывали публикации СМИ о сложностях в ТФБ и «Интехе» с проводкой платежей и массовом снятии средств вкладчиков.

— Несмотря на это, Федоров, осознавая риски, продолжал перечислять ликвидные средства в пользу «Татфондбанка» и «Интехбанка»... Руководствовался карьеристскими побуждениями, желанием сформировать репутацию успешного руководителя перед Мусиным и другими представителями руководства банков и получить в дальшейшем возможность назначения на должность председателя правления в «Татагропромбанке», — изложил Николаев усматриваемый следователями мотив действий обвиняемого.

Напомним, это второе уголовное дело СК против Федорова. Ранее Вахитовский суд Казани уже дважды признавал Алексея Федорова виновным в злоупотреблении полномочиями с ущербом 43,7 млн рублей, однако оба раза приговор отменялся вышестоящей инстанцией. Третий процесс по этому обвинению до прений пока не дошел.