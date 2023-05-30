Десять лет на двоих: суд Татарстана ужесточил приговор по делу о растрате в «Тимер Банке»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Увеличил срок посадки до 5 лет бывшим руководителям «Тимер Банка», осужденные за растрату под миллиард только что Верховный суд РТ. Решение шокировало осужденных и их адвокатов, передает с заседания передает журналист «Реального времени».



За решеткой бывший глава совета директоров «Тимера» и первый зампред правления ТФБ Рамиль Насыров и бывший предправления «Тимер Банка» Айрат Камалов находятся с февраля 2021-го. До сегодняшнего дня каждый день за решеткой шел им в зачет за полтора в колонии общего режима. И если бы апелляционная инстанция утвердила приговор, на воле оба могли оказаться уже сегодня. Теперь до свободы еще порядка двух лет.

Напомним, в апелляции сторона обвинения настаивала на отмене «чрезмерно мягкого» приговора, а осужденные и их адвокаты — на полном оправдании. В частности, Рамиль Насыров называл юридическим фарисейством сокращение райсудом ущерба по уголовному делу, указывая — что как такового ущерба не было и нет.

В марте Вахитовский райсуд Казани признал факт растраты в «Тимере» доказанным, но сократил ее размер с 936 до 729,6 млн рублей. Насырова назвали организатором преступления и приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима, Камалову дали на месяц меньше. Сегодня Верховный суд РТ счел доказанным хищение на все 936 млн рублей. И назначил каждому наказание по 5 лет колонии.

Как сообщает журналист «Реального времени», тройка судей ВС РТ под председательством Эдуарда Абдуллина внесла в приговор и другие коррективы. В частности, исключила из текста слова, что с целью придания видимости возмездности заключенной сделки компания «Роял Тайм Групп» выплатила 332 млн рублей — часть средств по кредитным договорам (включая 190 млн по основному долгу). Также из текста пропала ссылка на применение статьи 62 УК РФ о назначении наказания при наличии смягчающих обстоятельств.

Согласно приговору, растрата имела место за пару месяцев до краха «Татфондбанка». Ее способом признано подписание договора об уступке ТФБ в пользу «Тимера» прав требований по восьми кредитным договорам игорного оператора «Роял Тайм Групп» при одновременном снятии залогового обеспечения по данным кредитам. В результате ликвидный залоговый актив в виде строящегося здания гостинично-развлекательного комплекса «Янтарный» в Калининградской области «по вексельной схеме с баланса «Роял Тайм Групп» был выведен на аффилированную организацию ЗАО «РТГ-Балтик» (после переименования — АО «Балтик Билдинг Компани»), а «Тимер», выплатив почти 936 млн, не смог получить полное погашение от должника, поскольку «Роял» остановил платежи и получил статус банкрота.

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Ирина Плотникова