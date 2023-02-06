АСВ требует с экс-главы «Татагропромбанка» 1 млрд рублей

Фото: realnoevremya/Ирина Плотникова (адвокат Шишляев, подсудимый Федоров и представитель АСВ)

Гражданский иск на 1 млн 55 млн рублей заявило Агентство по страхованию вкладов по новому уголовному делу бывшего врио предправления «Татагропромбанка» Алексея Федорова. На прошлом заседании Вахитовского суда Казани ему огласили обвинение в злоупотреблении полномочиями, сообщает журналист «Реального времени».



На вопрос суда о признании вины Федоров сообщил — свою позицию озвучит позднее. По данным «Реального времени», в ходе предварительного следствия обвиняемый вообще отказался от дачи показаний. Его интересы защищает адвокат Александр Шишляев.

Указанная сумма уже фигурировала в арбитражном иске — в апреле 2020-го АСВ в интересах кредиторов «Татагропромбанка» требовало взыскать 1,217 млрд рублей в качестве убытков не только с Федорова, но и с Айрата Хайдарова, возглавлявшего «Татагропромбанк» с 21 августа 2015-го по 5 декабря 2016 года, зампреда правления Алины Баталовой, главбуха банка Люции Каримовой и бенефициара Роберта Мусина. Однако в 2021-м арбитраж РТ нашел основания для взыскания лишь 77 млн рублей, причем только с Федорова и Мусина. В апелляции это решение устояло, а Поволжский окружной арбитражный суд, согласившись с отказом в удовлетворении остальных требований АСВ, направил материалы по выделенному спору на 77 млн на пересмотр. В июле 2022-го АС РТ отказал в удовлетворении и этого иска, и это решение позже поддержали две вышестоящие инстанции.

Фото: realnoevremya/Ирина Плотникова

Большая часть претензий АСВ по отклоненному иску к пяти банкирам совпадает с фабулой обвинения по уголовному делу Алексею Федорову. По версии СКР и Генпрокуратуры РФ, в предбанкротный для «Татфондбанка» период обвиняемый продолжал кредитовать ТФБ и «Интехбанк», «действуя в интересах банковской группы и ее бенефициара Роберта Мусина» и «руководствуясь карьеристскими побуждениями — сформировать репутацию успешного руководителя...» Ему вменяют сделки с пролонгацией старых и выдачей новых, заведомо невозвратных займов.

В числе свидетелей — Роберт Мусин. Подробности — в материале «Реального времени».