В Казани судья по делу «ТФБ Финанс» на 2,3 млрд рублей нашел однофамилицу среди потерпевших

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Оглашение обвинения делу «ТФБ Финанс» с ущербом на 2,3 млрд рублей может растянуться на недели и даже месяцы. Накануне в Вахитовском райсуде Казани гособвинитель Татьяна Маслова завершила изложение основной фабулы обвинения и за несколько часов озвучила данные о потерянных вкладах 90 потерпевших, а всего их в деле — 1 746, уточняет журналист «Реального времени».

Также статус потерпевшего в этом деле получило Агентство по страхованию вкладов. Теперь его интересы на процессе представляет юрисконсульт Дмитрий Харламов, который также защищает интересы АСВ в новом уголовном деле экс-главы «Татагропромбанка» Алексея Федорова.

Старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Татьяна Маслова. Фото: realnoevremya.ru

Также накануне судья Артем Идрисов признал потерпевшей Минзею Идрисову, которая была соседкой вкладчицы «ТФБ Финанс» Анжелы Борисенко и стала ее наследницей после смерти, представив суду подтверждение в виде документа о праве на наследство. При этом председательствующий поинтересовался у Идрисовой, не является ли она его родственницей либо знакомой, не имеет ли сведений о его возможной заинтересованности? Женщина отвечала отрицательно. Судья Идрисов, в свою очередь, также известил участников процесса, что не располагает сведениями о каком-либо родстве с данной потерпевшей и ранее с ней знаком не был.



Напомним, к уголовной ответственности привлечены бывшие заместители председателя правления «Татфондбанка» Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, а также директор ИК «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов, работавшие одновременно в ТФБ и «ТФБ Финанс».

Илнар Абдульманов со своим адвокатом. Фото: realnoevremya.ru

По версии обвинения, в феврале 2016-го обвиняемые «организовали недобросовестное консультирование» вкладчиков банков в отделениях ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ПАО «Тимер Банк», предлагая им стать клиентами «ТФБ Финанс» и вложить деньги в новый инвестиционный продукт, но информацию о высоких рисках до вкладчиков не доводили, а условия договора и обязательства консультанты трактовали с искажением. В результате средства потерпевших инвестировались в невостребованные на рынке биржевые облигации самого ТФБ.

Вадим Мерзляков и адвокаты. Фото: realnoevremya.ru

На старте процессе защита заявила ходатайства о прекращении преследования фигурантов за истечением шестилетнего срока давности со дня окончания предполагаемого преступления. В свою очередь, со стороны потерпевших поступило ходатайство о возврате материалов в прокуратуру для предъявления «старого», более тяжкого обвинения — в мошенничестве в особо крупном размере.